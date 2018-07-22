«جمارك ترامب» تكبد ألمانيا 7 مليارات دولار

ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران



الاتحاد الأوروبى يدرس اتخاذ تدابير انتقامية



خالد بدر الدين



أعلنت غرفة التجارة الألمانية «DIHK» نهاية الأسبوع الماضى، أن التعريفات الجمركية التى يعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضها على السيارات وقطع الغيار الألمانية، من شأنها أن تقلص الناتج المحلى الإجمالى لألمانيا بنحو 6 مليارات يورو ( 7 مليارات دولار)، وترفع تكاليف السيارات وتخفض المبيعات، وتسرح آلاف العاملين فى صناعة السيارات الألمانية.



وأكد جوستاف هورن، رئيس مركز "IMK" الألمانى للبحوث الاقتصادية، أن فرض جمارك ترامب سيكلف الألمان هذا العام 20 مليار يورو (23.5 مليار دولار) مع ارتفاع تكاليف شراء السيارات وقطع الغيار.



وقال إيريك شويتزر، رئيس غرفة «DIHK» لقناة «ZDF» التليفزيونية الألمانية، إنه يأخذ تهديدات ترامب بفرض جمارك %25 على السيارات المستوردة ومكوناتها بجدية، مؤكدا أنها تخالف القانون الدولى وقواعد منظمة التجارة العالمية.



وكشفت وكالة رويترز عن أن العديد من الحكومات الأوروبية والآسيوية تنتقد قرار ترامب بفرض جمارك على العديد من المنتجات والسلع، مما سيؤدى إلى تسريح آلاف العمال و انهيار الاستثمارات وهبوط النمو الاقتصادى العالمى.



وأكدت إنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، أن فرض أو زيادة التعريفات الجمركية لن تضر بالوظائف والاستثمارات فى ألمانيا فقط ولكن بالاقتصاد الأمريكى أيضا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى يدرس اتخاذ تدابير انتقامية ولكنها ستكون أسوأ حل لمواجهة القرار الأمريكى.



وكان آلاف العمال الأمريكيين فى مصانع الشركات الأجنبية، قد تجمعوا خلال الأسبوع الماضى أمام «كابيتول هول» لمطالبة «ترامب» بإلغاء الخطط الرامية إلى فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية من السيارات ومكوناتها، لأنها تهدد وظائفهم وترفع أسعار السيارات الأمريكية بنحو 83 مليار دولار سنويا.



ووقع أيضا 150 من صناع القرار فى مجلس النواب الأمريكى، ضمن العديد من جماعات المعارضة الذين يمثلون كبرى شركات السيارات وأصحاب المعارض والموزعين والصناعات المغذية، مذكرة تطالب «ترامب» بالتخلى عن تهديداته.



وكانت الإدارة الأمريكية فتحت تحقيقا فى مايو الماضى، لكشف ما إذا كانت الواردات من السيارات وقطع الغيار تشكل خطرا على الأمن القومى الأمريكى، ولكن ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكى أعلن الأسبوع الماضى بعد انتهاء هذا التحقيق، أنه لايزال الوقت مبكرا لفرض التعريفات الجمركية غير أن العديد من رؤساء شركات السيارات، وأعضاء الكونجرس يؤكدون أن «ترامب» سينفذ قراره.



وتقول جينيفر توماس، رئيسة مجموعة الـ 150 نائبا، إن فرض التعريفات الجمركية على الواردات الأجنبية، سيرفع سعر السيارة المستوردة 6 آلاف دولار، والأمريكية ألفى دولار، وتخفض الصادرات من السيارات والمكونات الأمريكية البالغة 100 مليار دولار سنويا، مشيرة إلى أن هناك العديد من المنتجات التى لم تعد المصانع الأمريكية تنتجها، ومنها السفن التجارية وأجهزة اللاب توب وعلامات مشهورة من الموبايلات التى يفضلها المستهلكون الأمريكيون وأدوات البيسبول.



وحذرت جينيفر كيلى، مديرة البحوث باتحاد عمال السيارات الأمريكية من تسريح للعمال بالجملة فى قطاع صناعة السيارات بسبب جمارك «ترامب» ولاسيما أن الإنتاج الأمريكى من السيارات هبط من 12.8 مليون وحدة عام 2000 إلى أقل من 11.2 مليون وحدة العام الماضى، مما أدى إلى تسريح أكثر من 400 ألف عامل.









