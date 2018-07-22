مستخلصى جمارك بورسعيد تعتزم اللجوء للقضاء لإلغاء القرار 488

غرفة موانئ بورسعيد والاستيرد



أمانى العزازى



طالبت نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد، الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، وقف تنفيذ قرار تحصيل رسوم على السيارات الملاكى والنقل، التابعة لشركات التخليص الجمركى والنقل البرى، المترددة على ميناء غرب بورسعيد.



قال ممدوح حافظ، رئيس نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد لـ«المال»، إن الهيئة الاقتصادية، فرضت زيادة بنسبة %500 على إجراءات استخراج تصاريح الجمارك، فضلًا عن أنها قامت بفرض ألف جنيه رسم دخول السيارات الخاصة للميناء، وإلزامها بتعليق «إستيكر»، يحمل اسم الهيئة الاقتصادية.



أشار إلى أن النقابة ستضطر إلى تحريك دعوى قضائية للطعن على القرار 488، الذى أصدرته وزارة النقل، وأدى إلى رفع رسوم الخدمات بالموانئ، منها استخدام البنية التحتية، والمرافق الخاصه بالميناء.



ولفت إلى أن الرسوم تعد زيادة كبيرة، رغم تراجع حركة الاستيراد وقلة العمل، مشيراً إلى أن هيئة الميناء بررت الإجراء أنه للحد من دخول السيارات.



وتابع: “إدارة الموانئ حددت سيارة واحده فقط لكل مكتب تخليص، الأمر الذى يعتبر تقنينا لعمليات دخول وخروج السيارات، من وإلى الدائرة الجمركية”.



يشار إلى أن البند 4 من المادة 10 من القرار الوزارى 488 لعام 2015 الخاص بتحديد مقابل الخدمات بالموانئ، نص على منح تصريح الدخول السنوى للعمل بالميناء بنظام الفئة الشاملة بمبلغ 810 جنيهات، بواقع 2.20 جنيه لمدة 24 ساعة يوميًا، بجميع أيام الأسبوع، وآخر ربع سنوي بمبلغ 220 جنيهًا مقابل استخدام المرفق.



أشار رئيس النقابة، إلى أن السيارة تعد أحد وسائل العمل الضرورية للمستخلص، نظراً لتنقلاته بين المجمعات المختلفة، أو لجان العرض على الجهات الرقابية، لا سيما مع وجود وسائل مواصلات داخل الميناء، سوى وسائل النقل الخاصة التي تفرض أسعارها بشكل عشوائى، الأمر الذى يمثل أعباء عليه.



من جانبه، قال أشرف عطا وكيل نقابة المستخلصين، إن الرسوم التى تحصل من مكاتب التخليص الجمركى على السيارات سواء الملاكى أو الخاصة بالمكتب، تفتقد العدالة، لا سيما مع وجود خدمات أو جراجات للسيارات، مشيراً إلى أن رسوم المزاولة التى تجمعها الهيئة الاقتصادية لا تعد قانونية، لا سيما أن رخصة التخليص تمنح من الجمارك وليست من الميناء.



قال إن رسوم المزاولة ارتفعت من 35 جنيها إلى 1030 جنيهًا، فضلاً عن هذه القرارات لم يعمم تطبقها على المستخلصين فى موانئ السويس التى تتبع القطاع الجنوبى للهيئة الاقتصادية.