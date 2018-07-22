وزير الاتصالات: قياس أداء خدمات «we» على غرار «المحمول»

عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد



محمود جمال



يعتزم جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA» قياس جودة خدمات الشبكة الرابعة للمحمول «we» المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، على غرار خدمات شركات المحمول الثلاث قريبا.



وكشف د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن نية الوزارة تضمين أول تقرير جودة يصدر عن مرفق تنظيم الاتصالات شرحا تفصيليا عن أداء «we» ونشر الإحصائيات المتعلقة بأداء المشغلين على مستوى الجمهورية عبر الموقع الإلكترونى للجهاز.



وأضاف لـ «المال» أن تلك الخطوة تستهدف تفعيل مبدأ الشفافية وإتاحة كل المعلومات للعملاء، بالإضافة إلى تشجيع المنافسة الحرة بين الشركات.



وأكد أن المرفق يبحث التعاقد لفترة محددة مع شركة عالمية متخصصة فى قياس جودة خدمات الاتصالات بشكل دورى، تشرف على إصدار هذه التقارير وتنقل خبرتها إلى الكوادر الفنية المصرية، بعد توقف الجهاز عن إعدادها منذ عدة أشهر بالتزامن مع تطور التكنولوجيا وأدوات القياس الفنية.



وأوضح أن «تنظيم الاتصالات» يدرس حاليا عرضا لشركة عالمية مشهود لها بالخبرة، لكنه لم يحدد موعدا أواسم الشركات المرشحة لإجراء القياسات.



ومعروف أن «P3» و«OOKLA» العالميتين من الشركات العاملة فى قياسات جودة خدمات الاتصالات والإنترنت بناء على معايير منها مستوى إتاحة الخدمة نفسها، وتغطية الشبكة وإتمام المكالمات الصوتية، والقدرة على تصفح شبكة الإنترنت، وكانت الشركتان قد تعاقدتا فى وقت سابق مع «فودافون» و«أورنج مصر» على تقييم خدماتهما.



وبدأت المصرية للاتصالات فى تقديم خدمات المحمول «we» رسميا فى 18 سبتمبر الماضى، بنظام التجوال المحلى على شبكة اتصالات مصر لحين بناء شبكاتها الخاصة التى تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات «4G».



ويقصد بالتجوال المحلى قيام «المصرية» بشراء دقائق ووحدات بيانات بالجملة من اتصالات مصر، وإعادة بيعها للعميل بالتجزئة.



وكشف أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضوالمنتدب لـ «المصرية للاتصالات» فى تصريحات نشرتها «المال» منذ أيام، عن أن عملاء «we» بلغوا 3.3 مليون شخص، بحصة سوقية %3 من إجمالى 97.7 مليون اشتراك محمول فى مصر منها 42.2 مليون لفودافون و32.1 مليون لأورنج و20.4 مليون لاتصالات طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات خلال أبريل الماضى.

