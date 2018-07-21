ضبط منشطات جنسية وقطع غيار سيارات مهربة بجمرك السلوم

منشطات

كتبت مها أبوودن



تمكنت سلطات جمارك السلوم، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمنشطات الجنسية وقطع غيار السيارات بالمخالفة للقانون.



ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على السيارات والبضائع المصدرة إلى ليبيا اشتبه سيد طلبه ومحمود عبدالعزيز مأمورى الحركة فى ا . م . ا سائق سياره نقل بضائع لوحات مصرية ب ج ف 587 محملة بمشمول شهادة الصادر رقم 4267 لسنة 2018 والصنف المصدر طبقا للمستندات عبارة عن بضائع متنوعة.



وبالتفتيش حيث تبين وجود 26360 عبوة مرهم تريتوسبوت ” Tritospot ” لتفتيح البقع الغامقة و 6388 كيس عسل منشط جنسى و124 علبه شكولاته منشط جنسى وكمية من قطع غيار السيارات الأجنبية الصنع عبارة عن أطقم دبرياج وموبينة وطلمات وجوانات معدنى وفوانيس سيارة وغيرها غير مدرجه بالبيان الجمركى ومخفاة فى الثلث الأخير من السيارة.



وبلغت قيمه المضبوطات 411 ألف جنيه.