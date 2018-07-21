100 طالبة تتهم طبيب جامعة أوهايو بالتحرش الجنسي لمدة 20 سنة

التحرش الجنسي

خالد بدر الدين



أعلنت إدارة جامعة ولاية أوهايو، اليوم السبت، إن أكثر من 100 سيدة أمريكية وتخرجن منها قمن بلاغا فى نهاية الأسبوع الماضى أكدن فيه إنهن كن ضحايا تحرش جنسى متكرر من طبيب القسم الرياضى و الممرضين العاملين معه والذين عينتهم الجامعة لحوالى 20 سنة.



وذكرت وكالة رويترز إن إدارة جامعة ولاية أوهايو نشرت تفاصيل جديدة بخصوص الراحل الطبيب ريتشارد ستراوس بعد أن قدمت 5 مصارعات من بطلات الجامعة سابقا بلاغات إلى الشرطة زعمت فيها إن هذا الطبيب تحرش بهن وبطالبات أخريات عدة مرات وأن الجامعة متورطة معه لأنها فشلت فى اتخاذ التدابير اللازمة ضده.



وتأتى هذه الفضيحة الجديدة ليكون لها تداعيات خطيرة على النائب جيم جوردان ممثل ولاية أوهايو لأنه كان مدرب فرق المصارعة بالجامعة فى الوقت الذى كان يعمل فيه الدكتور ريتشارد ستراوس واتهمته الطالبات السابقات بالتستر عليه لأنه لم يتدخل لحمايتهن ووقفه عن العمل عندما أبلغن عن تحرش الطبيب بهن.



وكان ريتشارد ستراوس يعمل طبيبا بجامعة أوهايو منذ أوخر السبعينات فى المركز الطبى والعيادة الصحية بالجامعة حتى تقاعد عام 1998 ثم انتحر فى عام 2005 ربما لشعوره بالذنب.



وكانت إدارة جامعة أوهايو بدأت فى أبريل الماضى تحقيقات مكثفة لمعرفة مدى صلاحية الطبيب الراحل فى رعاية فريق المصارعة بعد أن انتشرت مزاعم تتهم الطبيب بارتكابه أعمالا جنسية ضد العديد من الطالبات و خصوصا مع أعضاء الفرق الرياضية.



وظهرت فى السنوات الأخيرة فضائح جنسية مماثلة ضد كبار المسئولين فى كبرى الجامعات الأمريكية ومنها جامعة ولاية بنسيلفانيا و جامعة ولاية ميتشيجان و جامعة جنوب كاليفورنيا وتم تعيين شركة محاماة كبرى لإجراء تحريات مستقلة بالنيابة عن المحامى العام لولاية أوهايو والتى استجوبت أكثر من 200 طالبة سابقة وتبين أن هناك مسئولين بالجامعة كانوا على علم بهذه الانتهاكات الجنسية التى لم تكن ضد أعضاء الفرق الرياضية فقط و إنما كانت أيضا مع الطالبات المريضات عندما تتوجه للعلاج فى عيادة الجامعة و لم يتخذ هؤلاء المسئولون أى إجراء ضد الطبيب وفريقه العلاجى وقالت الطالبات فى بلاغهن أن المسئولين "غمضوا أعينهم" و كأنهم لم يسمعوا أى شكوى.