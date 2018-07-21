خبراء يرسمون سيناريو تحركات الأسهم النشطة بالبورصة هذا الأسبوع

ارتفاع البورصة المصرية

- أسهم التجزئة والعقارات جاذبة للشراء



منى عبدالباري



رسم محللون مسار عدد من الأسهم المؤثرة على تحركات مؤشري السوق الرئيسيين EGX30 وEGX70 الأسبوع الحالي، والذي سيشهد إحكام النطاق العرضي الضيق سيطرته على السوق.



ويشير الخبراء إلى أن أسهم القطاع الاستهلاكي، وكذلك القطاع العقاري تتمتع بجاذبية مرتفعة في ضوء النتائج الجيدة المُعلنة من شركتي دومتي، وجهينة الأسبوع المنقضي، وشركات مدينة نصر ومصر الجديدة والحديث الدائر حول زيادات رؤوس أموال الشركات الحكومية في الربع الأخير من العام الحالي.



ويؤكد آراء الخبراء تقرير حديث صادر عن بنك استثمار فاروس والذي قال إن بعض أسهم القطاع الاستهلاكي تتألق حاليا، والبعض الآخر يتداول حاليا عند أسعار جاذبة للشراء، وهي سهم دومتي للصناعات الغذائية مقدرا له قيمة عادلة عند 13.18 جنيه، وجهينة بقيمة عادلة 14.40 جنيه، وعبور لاند بقيمة عادلة 26 جنيهًا، والشرقية للدخان بقيمة عادلة 200 جنيه.



ولفت بنك الاستثمار إلى أن قطاع العقارات يتعافى، حيث تأتي في صدارة أسهمه سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير مقدرا له قيمة عادلة 60 جنيه، وإعمار مصر للتنمية بقيمة عادلة 6 جنيهات، وسوديك بقيمة عادلة 45 جنيهًا، وذلك بدعم من الأخبار المتواترة.



وعلى صعيد أسهم المؤشر الثلاثيني قال محمدالأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية تحرك سهم البنك التجاري الدولي -المستحوذ على ثلث الوزن النسبي للمؤشر- بين 78 و 83 جنيه، مقارنة بـ 80.38 جنيه الخميس، والذي أغلق فيه متراجعا بواقع 1.16%.



وأيضا رجح تحرك سهم العربية لحليج الأقطان بين 2.30 و 2.60 جنيه، مقارنة بـ 2.39 جنيه الخميس، والعربية لإدارة وتطوير الأصول بين 3.10 و 3.40 جنيه، مقارنة بـ 3.18 الخميس.



وكان سهم "العربية لإدارة الأصول" استحوذ على المرتبة الثانية على صعيد أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول الأسبوع المنقضي بكمية 78.2 مليون ورقة مالية.



كما توقع الأعصر تحرك سهم إعمار مصر للتنمية بين 4.25 و 4.70 جنيه، مقارنة بـ 4.43 الخميس. فيما يجدر بالإشارة إلى أن السهم احتل المرتبة الثامنة الأسبوع الماضي بين الأسهم الأنشط من حيث كمية التداول بواقع 21 مليون ورقة مالية.



وتوقع أيضا تحرك سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بين 26 و 28.50 جنيه، مقارنة بـ 26.80 الخميس الماضي، وسهم الحديد والصلب المصرية بين 7 و 7.7 جنيه، مقارنة بـ 7.18 جنيه الخميس.



وسهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بين 0.67 و 0.72 جنيه، مقارنة بـ 0.68 الخميس، والمصرية للمنتجعات السياحية بين 1.80 و 2.10 جنيه، مقارنة بـ 1.87 جنيه الخميس.



وعلى صعيد أسهم مؤشر الأفراد EGX70 قال الأعصر إنه يرجح تحرك سهم المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" بين 8.30 و 9.10 جنيه، مقارنة بـ 8.5 الخميس الماضي، و مينا للاستثتمار السياحي والعقاري بين 2.60 و 3 جنيهات، مقارنة بـ 2.68 الخميس الماضي، وسهم الشمس للإسكان والتعمير بين 6 و 6.80 جنيه، مقارنة بـ 6.24 جنيه الخميس المنقضي.



وأيضا سهم شركة مستشفى كليوباترا بين 3.55 و 3.85 جنيه، مقارنة بـ 3.63 جنيه الخميس، وسهم بنك قناة السويس بين 9.90 و 10.90 جنيه، مقارنة بـ 10.10 الخميس الماضي، وسهم أسيك للتعدين "أسكوم" بين 9.60 و 10.70 جنيه، مقارنة بـ 9.81 جنيه الخميس.



ومن جانبه، قال محمد كمال، رئيس قسم المؤسسات بشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن المؤسسات المؤسسات المحلية تتحرك هذه الفترة بشكل تحفظي تقوم من خلاله بإعادة توزيع الأوزان النسبية لمحافظها لحين اتضاح الرؤية بالسوق، بينما تتجه المؤسسات الأجنبية للبيع بقوة .



وأشار كمال إلى أن أسهم القطاعي الاستهلاكي والعقارات يتسمان بالجاذبية هذه الفترة والأداء الجيد، مع إعلان عدد من الشركات نتائج مالية قوية مؤخرا، وإعلان الحكومة زيادات رؤوس أموال لشركاتها العقارية كمصر الجديدة، ومدينة نصر للإسكان.