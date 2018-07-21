رامي جمال يتصدر ترتيب «يوتيوب» بأغنية «بحاول أنساكي»

رامي جمال

أحمد حمدي



يحقق ألبوم الفنان رامى جمال الجديد "ليالينا"، ردود أفعال كبيرة منذ طرحه بالأسواق، وإشادة الجمهور بمحتواه والموسيقى التى يقدمها فى الألبوم الذى أنتجته شركة "نجوم ريكوردز" فى تعاونهما الثالث على التوالى.



نجح رامي فى أن يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنية "بحاول انساكى"، وهى من كلمات احمد المالكى، وألحان محمد وزيرى، وتوزيع أحمد أمين، ونجحت الأغنية فى أن تتخطى مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير، بجانب ارقام كبيرة حققتها باقى الأغنيات فى الألبوم.



وكان رامى جمال طرح منذ أيام الكليب الأول بعنوان "مفيش منها"، من انتاج "نجوم ريكوردز" وهى من كلمات السيد على، وألحان احمد يوسف، وتوزيع طارق عبد الجابر، ومدير التصوير روبى برانيت، وإخراج كريم نجيب.



يذكر أن آخر البومات رامى جمال كان ألبوم "ملناش إلا بعض" الذى طرح فى 2016، وضم 15 أغنية وحقق الألبوم نجاحاً كبيراً، مع "نجوم ريكوردز"، كما وصلت نسبة مشاهدة أغنية "أوعديني" على موقع "يوتيوب" لأكثر من 30 مليون مشاهدة.