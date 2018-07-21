محللون: جلسة الأحد تحدد مصير سهم القلعة خلال تداولات الأسبوع

شركة القلعة للاستشارات المالية



منى عبدالباري



قال محللون إن جلسة غد الأحد ستحدد مصير سهم شركة القلعة للاستثمارات المالية خلال المتبقي من تداولات الأسبوع الجاري، وذلك وسط صعوبة التكهن بتحركات السهم في ضوء إيقاف التداول عليه منذ جلسة 11 يوليو الجاري.



ويبدأ غدا الأحد التداول مجددا على سهم "القلعة" وذلك لأول مرة منذ يوم 11 يوليو، بعدما تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير المستشار المالي المستقل حول القيمة العادلة لسهم الشركة والتي قدرها بـ 6.34 جنيها للسهم، وسط تحفظات "الهيئة" على تقييم القلعة لتابعتها المصرية للتكرير.



وقالت الهيئة الخميس الماضي في بيان نُشر على شاشة البورصة المصرية إنها لم تعتد بالتقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير، الذي أعده المستشار المستقل، مشيرة أنه في حالة استبعاد فروق التقييم الخاصة بالأخيرة، عند تقدير القيمة العادلة على أساس القيمة الدفترية المعدلة، وليس طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، التي أخذت بها دراسة الشركة، فإن القيمة العادلة تنخفض إلى 3.21 جنيه للسهم.



وكان سهم القلعة شهد قفزة صعودية قوية منذ مطلع العام الحالي، دفعت الرقابة المالية لطلب دراسة قيمة عادلة للسهم حيث ارتفع منذ مطلع العام وحتى جلسة 10 يوليو الجاري قبل وقف التداولات مباشرة بمعدل 196%، من مستوى 1.27 جنيه إلى 3.76 جنيه.



وقال المحللون إن السهم الذي يعد خيارا مفضلا لدى المؤسسات وصناديق الاستثمار قد يشهد عمليات جني أرباح بجلسة الأحد ما يؤثر على حركة السوق سلبا.



وأشاروا إلى أن وقف التداول على السهم الي يتسم بارتفاع معدلات السيولة فيه ظهر بوضوح على أحجام تداولات السوق الأسبوع الماضي و التي شهدت تراجعا إلى 4.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه الأسبوع السابق .



وقال محمد كمال رئيس قسم المؤسسات بشركة رواد لتداول الأوراق المالية إن السهم قد يشهد حركة بيعية عليه عقب بدء التداولات عليه بجلسة الأحد وذلك بهدف إغلاق المراكز الشرائية المفتوحة للمستثمرين، وتسوية أرصدة الشراء الهامشي عقب فترة توقف استمرت لأسبوع كامل.



كما رجح تحسنا جزئيا لأحجام التداولات في حالة انتعاش التداولات على السهم خلال الجلسات المتبقية.



وحول تقييم سهم القلعة قال "كمال" إن سعر وتقييم السهم يحدده العرض والطلب من المستثمرين، متوقعا ألا يلقي المستثمرين بالا لتحفظات الرقابة المالية.



وقال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إنه يصعب وضع توقعات بتحركات السهم نظرا للتوقف الذي شهده الفترة الماضية، مشيرا إلى أن جلسة الأحد ستحدد مسار السهم بالجلسات المتبقية بالأسبوع.

