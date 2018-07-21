ضبط قطع غيار سيارات وأجهزة تتبع مهربة ببرج العرب

كتبت مها أبوودن



ضبطت سلطات جمارك مطار برج العرب كمية من قطع غيار السيارات وأجهزة التتبع بالمخالفة لأحكام قانوني الاتصالات والجمارك

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران الداخلية، اشتبه سعيد محمود مأمور فى الراكب ت . ع . ع والذى حضر من القاهرة وسبق أن تخلفت إحدى حقائبه الواردة من الصين وحرر عنها محضر فقد.



وعلى نفس الرحلة من مطار القاهرة وصل أيضا الراكب ا . م .ع وبصحبته شنطه تحمل ليبول رحلة الطيران الداخلى رقم 180.



وأثناء استلام الراكب الأول لحقيبته المفقودة حاول الراكب الثانى تغير ليبول الحقيبه المفقودة بليبول رحلة الطيران الداخلى رقم 180 تمهيدا لتهريبها إلا أن يقظه رجال الجمارك أفسدت مخططهم.



وتم تمرير الحقيبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة كل من فادى سليمان، وكريم محمد، فتلاحظ وجود أجسام معتمة.



وبالتفتيش تبين وجود كمية من قطع غيار السيارات عبارة عن 105 كتاوت كلاكس 215 فيشة كتاوت و8 تنكات في شيش إلكترونية و126 جهاز تتبع للسيارات 24 سلك فيوز لأجهزة التتبع و18 سماعة (ميكروفون) خاص بأجهزة التتبع.



وبلغت قيمة المضبوطات 236 ألفا و700 جنيه.

