الصين تستعد لإطلاق قطار بسرعة صاروخية

وكالات:



أبرمت الصين اتفاقا مع مجموعة "هايبرلوب ترانسبورتايشن تكنولوجيز" الأمريكية، لتشييد خط تجريبي، يمتد على مسافة 10 كيلومترات، للقطار المستقبلي "هايبرلوب" الذي يسير بسرعة فائقة في أنفاق.



وأوضحت المجموعة الأمريكية، في بيان، أن الاتفاق أبرم مع مدينة تونغرن في مقاطعة غيجو (جنوب غرب البلاد).



وأكدت أنها "ستتولى تأمين التكنولوجيا وتصاميم الهندسة والأجهزة الأساسية"، بينما ستتكفل مدينة تونغرن بتأمين نصف الميزانية والنصف الآخر يتكفله القطاع الخاص.



وقال مدير "هايبرلوب ترانسبورتايشن تكنولوجيز" بيبوب غريستا: "بحثنا في السنوات الماضية عن شريك مناسب نتعاون معه في الصين، وبات لدينا اليوم شبكة من العلاقات تتيح لنا إطلاق النظام".



وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المشروع الذي لم يكشف عن تاريخ تنفيذه بالشكل النهائي يقضي بتسيير مقصورات بسرعة 1200 كيلومتر في الساعة في معابر ينخفض فيها الضغط، وذلك بدفع مغناطيسي.



وكانت الصين أعلنت، العام الماضي، مشروعا مشابها للهايبرلوب يستطيع القطار من خلاله أن يسير بسرعة ألف كيلو متر في الساعة.