بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات 22 سبتمبر

المدارس والتعليم في مصر

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عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري مساء اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.



وفى بداية الجلسة أكد الوزيران على بدء الدراسة بالمدارس والجامعات السبت 22 سبتمبر 2018.



وأشار "عبد الغفار" إلى استعداد الجامعات للمشاركة في مؤتمر الشباب المقرر عقده بجامعة القاهرة نهاية الشهر الجاري برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس بسرعة إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، أكد وزير التعليم العالي على التعاون الوثيق مع وزارة الصحة لإنهاء هذه المشكلة؛ من خلال المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.



وطالب رؤساء الجامعات بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالامتحانات الموحدة في القطاع الطبي بالتنسيق بين عمداء كليات الطب على مستوى الجامعات الحكومية لقياس مستوى الطلاب، تمهيداً لاستصدار الضوابط المنظمة لذلك.



ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء إدارة تتبع المجلس الأعلى للجامعات للتنسيق بين مراكز ريادة الأعمال ودعم الابتكار بالجامعات؛ لتأهيل المجتمع لريادة الأعمال ونشر الوعي بها لخدمة الجامعات والمناطق المحيطة بها بالتعاون مع الوزارات المعنية.



ونوه "عبد الغفار" إلى قرار مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2017- 2018، بمحافظة شمال سيناء هذا العام فقط، مراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة شمال سيناء، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك.



ووجه وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة بكل جامعة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة فى مجال التعليم العالي.



