EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات 22 سبتمبر
السبت 21 يوليه 2018 07:19 م
المدارس والتعليم في مصر
أخر الأخبار
المدارس والتعليم في مصر
أ ش أ
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري مساء اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
وفى بداية الجلسة أكد الوزيران على بدء الدراسة بالمدارس والجامعات السبت 22 سبتمبر 2018.
وأشار "عبد الغفار" إلى استعداد الجامعات للمشاركة في مؤتمر الشباب المقرر عقده بجامعة القاهرة نهاية الشهر الجاري برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس بسرعة إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، أكد وزير التعليم العالي على التعاون الوثيق مع وزارة الصحة لإنهاء هذه المشكلة؛ من خلال المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.
وطالب رؤساء الجامعات بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالامتحانات الموحدة في القطاع الطبي بالتنسيق بين عمداء كليات الطب على مستوى الجامعات الحكومية لقياس مستوى الطلاب، تمهيداً لاستصدار الضوابط المنظمة لذلك.
ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء إدارة تتبع المجلس الأعلى للجامعات للتنسيق بين مراكز ريادة الأعمال ودعم الابتكار بالجامعات؛ لتأهيل المجتمع لريادة الأعمال ونشر الوعي بها لخدمة الجامعات والمناطق المحيطة بها بالتعاون مع الوزارات المعنية.
ونوه "عبد الغفار" إلى قرار مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2017- 2018، بمحافظة شمال سيناء هذا العام فقط، مراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة شمال سيناء، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك.
ووجه وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة بكل جامعة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة فى مجال التعليم العالي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا