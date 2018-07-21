بدء التحقيق مع شركة تبيع أجهزة المحمول المستعملة على أنها جديدة

أجهزة آيفون

أحمد شوقي



تقوم النيابة العامة بالتحقيق مع إحدى الشركات التي تقوم ببيع أجهزة المحمول المستعملة على أنها جديدة.



وأوضح جهاز حماية المستهلك في بيان "أنه تم ضبط شركة تعمل على إعادة بيع أجهزة المحمول المستخدمة بعد إصلاحها وإعادة تغليفها، وطرحها للمواطنين على أنها جديدة".



وصرح اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه تم توجيه حملة من مأمورى الضبط القضائى لموقع الضبط بشارع عبدالعزيز، حيث تم ضبط عدد 120 جهاز محمول معاد تغليفها موديلات مختلفة وهى عدد 30 جهاز محمول k 230، وعدد 10 أجهزة x music 2 ، وعدد 15 جهاز v3i ، وعدد 20 جهاز k110، وعدد 25 جهاز k112، وعدد 20 جهاز pop2، وكذلك ضبط ماكينة تغليف موجودة بالمكان.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6569 جنح عابدين لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن حملات ضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشدا جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس 01281661880.