ضبط كمية أقراص مخدرة مهربة ونقد أجنبي بجمرك السلوم

منفذ السلوم

كتبت مها أبوودن



تمكنت سلطات جمارك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والنقد المصرى والأجنبى بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.



ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على السيارات والبضائع المصدرة إلى ليبيا اشتبه أحمد مختار رئيس قسم حركة فى ا . ع ليبى الجنسية سائق السياره رقم 10535 أجرة ليبيا.



وبتفتيش السيارة تبين وجود 51 ألف قرص باركينول و24 ألف و600 قرص من أقراص أبتريل المخدرة، و12 ألفا و380 دولارا أمريكيا، و10 آلاف و700 جنيه مصرى، مخفاة بأماكن متفرقة بجسم السيارة.