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ثقافة وفنون
أغنية «أدهم سليمان» تثير جدلًا على تويتر
السبت 21 يوليه 2018 05:55 م
أدهم سليمان
أخر الأخبار
أدهم سليمان
تتصدر يوتيوب بـ900 ألف مشاهدة
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج "أدهم سليمان "المركز الثالث بقائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات المصغرة تويتر، كما تصدرت أغنيته المركز الأول على الفيديوهات الأكثر رواجا على موقع يوتيوب.
وكان المطرب أدهم سليمان قد أصدر أمس أغنيته "ياسمرا" الحزينة على يوتيوب، وحظيت حتى عدد مشاهدات قرابة 900 ألف مشاهدة، إلا أن آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول أغنيته لاقت اختلافا كثيرا.
تقول لبنى صبرى حول الأغنية: كليب أدهم سليمان عملي error في دماغي الكلام في وادي واللحن في وادي وتعبيرات وشه وحركاته في دنيا تانيه، ولوكيشن التصوير في كوكب تاني إيه دا بجد.
واتفقت معها مروة مورتى حيث غردت: جماعه حد يشوف أدهم سليمان ما له عنده مشكلة تقريبا، حد يفهمه بس إن الفيديو ملوش علاقه بالأغنية وهو ماله عمال يرقص كده ليه، وحساه مبسوط يعني دي مفروض تبقي حزينه حضرتك بس أنت فاهم غلط.
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