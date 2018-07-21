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اتصالات وتكنولوجيا
جوجل تقود مشروع DTP لنقل البيانات مباشرة بدون تنزيل
السبت 21 يوليه 2018 05:19 م
جوجل
أخر الأخبار
جوجل
خالد بدر الدين
ابتكرت شركات جوجل و فيسبوك وتويتر ومايكروسوفت الأمريكية وسيلة جديد من خلال مشروع نقل البيانات DTP تسمح للمستخدمين بنقل البيانات مباشرة وبسهولة ومرونة من خدمة لأخرى بدون الحاجة إلى تنزيلها وإعادة تحميلها مرة عند الرغبة فى إرسالها لخدمة أخرى.
وذكر موقع جوجل 9 إلى 5 أن مشروع نقل البيانات DTP يمثل مبادرة مصادر مفتوحة مخصصة لتطوير الأدوات لمساعدة المستخدمين على نقل بياناتهم مباشرة من خدمة لأخرى مما يؤدى إلى تقليص الحواجز عند تقل البيانات ولاسيما عندما تكون اتساع الباند محدود عند تنزيل بيانات بحوالى عشرات الجيجا بايت ثم تحميلها يدويا إلى خدمة أو منتج آخر.
ولا يزال مشروع نقل البيانات DTP فى مرحلة التطوير الفعال ولكن شركة جوجل تدعو الشركات و الأفراد المبتكرين للمساهمة فى هذا المشروع كما تحذر الشركات جوجل و فيسبوك وتويتر ومايكروسوفت من ظهور انتهاكات للبيانات أو غزو فيروسات لأن المسئولين عن المشروع لا يزالون يستكشفون مزاياه وعيوبه.
وعندما يصل المشروع إلى مستوى مرتفع فإن الشركات ستطورأدوات تساعد على تحويل البيانات من وإلى مجموعات صغيرة من فورمات البيانات القياسية وعند التطبيق سيتم توفير أدوات تعديل لسبعة من مقدمى الخدمات المختلفة من خلال خمسة أنواع مختلفة من بيانات المستهلكين.
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