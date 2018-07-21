القوات المسلحة تهنئ السيسى بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو

عبدالفتاح السيسى



بدور إبراهيم



بعث الفريق محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الاعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بالذكري السادسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة جاء فيها:



السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى



رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة



يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالذكري السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة التي كانت وستظل انجازا وطنيا بطوليا حمل لواءه طلائع القوات المسلحة التي خرجت في الثالث والعشرين من يوليو في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطني الصادق وبناء الجيش القوي القادر علي حماية الوطن.



واليوم وبعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو التي حمل لواءها الشعب ولبي ندائها القوات المسلحة فإن شعب مصر العظيم بقياداته الواعية قادر علي صنع مرحلة جديدة من تاريخه تجسد ارادته الحرة وتفجر طاقاته القادرة علي مواصلة مسيرة الوطن الحضارية والتاريخية.



وفق الله سيادتكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها ..،



وكل عام وسيادتكم بخير .،



كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.



وقد أصدر الفريق محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأبطال القوات المسلحة البواسل فى سيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بالذكري 66 لثورة 23 يوليو المجيدة.



كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لأفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.







