وزير النقل يترأس الجمعية العمومية غير العادية للجسر العربي

هشام عرفات وزير النقل 9

المال -خاص:



ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة الجسر العربي، بحضور وليد المصري، وزير النقل الأردني والقبطان كاظم الحمامي وزير النقل العراقي، ومصطفي الديب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث يأتي اجتماع الجمعية المشار إليه عقب اجتماع مجلس إدارة الجسر العربي في دورته النصف سنوية والذي عقد أول أمس بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين الأردني والعراقي والجانب المصري.



وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف المالي للشركة والإطلاع علي التحديات المتزايدة التي تواجه نشاط الشركة من تناقص أعداد المعتمرين والحجاج والمنافسة الشديدة التي يمثلها بعض شركات الطيران المنخفضة في سعر تذاكرها والمجهودات التي تقوم بها القيادة التنفيذية بالشركة لمواجهة جميع التحديات والتي كان من نتائجها تحقيق ربحا يزيد عن المستهدف فى موازنة 2018 وزيادة عن أرباح عام 2017 بنسبة 90%.



وأكد الوزراء الثلاثة تسخير كل الإمكانات لدفع تقدم الشركة وتذليل اي صعوبات حال وجودها ومن المخطط أنه تنعقد الجمعية العمومية مرة أخري في أوائل شهر سبتمبر القادم؛ لمناقشة المشروعات المخططه للنهوض بالشركة ومناقشة البدائل والجدوي الاقتصادية، خاصة أن الشركة تستهدف تجديد وإحلال الأسطول والدخول في خطوط ملاحية جديدة ودراسة الاهتمام بتشغيل سفن الصب السائل لنقل البترول العراقي وسفن الصب الجاف لنقل السلع الاستراتيجية وتغطية خطوط ملاحية تحقق التأمين للمطالب الحيوية لإعادة إعمار الأقطار الشقيقة.



وجدير بالذكر أن شركة الجسر العربي التي تأسست في ثمانينات القرن الماضي تجسد التعاون التنموى المشترك للدول الثلاث والتى يجب المحافظة عليه وتنميته بما فيه صالح البلدان الثلاثة.