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رياضة
منتخب مصر لكرة القدم النسائية يتوج ببرونزية كأس العالم
السبت 21 يوليه 2018 02:59 ص
منتخب مصر لكرة القدم النسائية
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منتخب مصر لكرة القدم النسائية
وكالات:
اكتفى منتخب مصر لكرة القدم النسائية الموحدة بالحصول على الميدالية البرونزية بعد هزيمته 4-2 على يد البرازيل ثانى المجموعه الأولى.
وأحرز هدفي مصر شروق سيد، ورغم الهزيمة قدم منتخب مصر مباراة جيدة إلا أن تأثير إقامة مباراة كل يوم أثرت كثيرا على أداء اللاعبات ولياقتهن البدنية، خاصة وأنهن قدمن في المباريات الثلاث وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية مجهودا كبيرا، مما رجح كفة لاعبات السامبا وتمكن من خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية لمواجهة سلوفاكيا.
واعتبر الدكتور إكرامى الجمال المدير الفنى للمنتخب بأن الفوز بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في أول مشاركة عالمية يعد إنجازا سوف يتم استثماره، خاصة وأن هناك الكأس الإقليمية الثانية وتسعى مصر للحفاظ على لقبها الإقليمي، وكذلك مواصلة الاهتمام بكرة القدم النسائية، ففوز مصر بأول كأس إقليمي وثالث العالم أمر لابد من استغلالها والبناء عليه.
وألمح المهندس هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق رئيس الأولمبياد الخاص المصرى رئيس البعثة إلى أن عدم الوصول إلى المباراة النهائية لا يقلل مما أنجزه لاعبات مصر، موضحا أن المكاسب من المشاركة في تلك الكأس كثيرة.
وقال سوف نسعى جاهدين إلى استمرارها والبناء عليها، وانشاء مراكز تدريب لكرة القدم النسائية في مختلف المحافظات، والاستفادة من تلك التجربة بعد الاحتكاك بعدد من المنتخبات التي سبقتنا في هذا المجال، وأن مجمل نتائج المنتخب المصرى جيدة، ولا تقلل الخسارة على يد البرازيل من إنجاز بنات مصر، وأن حصولهن على الميدالية البرونزية شىء رائع، في ظل دعم المصرية للاتصالات وكوكولا، والذي ساهم بصورة كبيرة في مواصلة مصر المشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى خاصة ونحن على أبواب المشاركة في الألعاب العالمية بأبوظبى 2019، وتشارك مصر كعادتها ببعثة كبيرة وفى 16 لعبة.
وشهد المباراة المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى، والسفير محمد أبوالذهب قنصل مصر العام بشيكاغو، واللذان حرصا على تهنئة اللاعبات على المستوى الرائع خلال مشاركتهن في الكأس ولا يقلل عدم وصولهن للمباراة النهائية من إنجازهن، وسوف يتم السعى إلى عمل تكريم لائق لهذا المنتخب على هذا الإنجاز.
كما توج منتخب مصر لجمباز الأيروبيك مساء اليوم الجمعة، بفضية منافسات الفرق في دورة الألعاب الأفريقية للشباب والتي تستضيفها الجزائر حاليا.
يذكر أن مصر تشارك في دورة الألعاب الإفريقية ببعثة مكونة من 370 شخصا على مستوى كافة الألعاب.
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