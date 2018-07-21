وعد البحري: حزينة لأن السوشيال ميديا أظهرت أشخاصا دون حق

- ألبومي الجديد يدعو للسعادة ومتنوع الأغنيات وموسيقاه متطورة

أحمد حمدي:



عادت النجمة السورية وعد البحري للاضواء والساحة الفنية بقوة الايام الماضية بعد ان طرحت مزيكا البومها الجديد فرحتي بيك الذي تدعو فيه للسعادة باغنياته التي تحمل تنوعا في موسيقاها وانماطها الغنائية وتقدم فيه ايضا اغنية خاصة لابنها عيسى .



" المال " التقت النجمة السورية وتحدثت معها عن كواليس البومها الجديد والمفاجاءات التي تقدمها فيه للجمهور وشعورها بالمنافسة بينها وبين النجوم الذين طرحوا البوماتهم الجديدة في نفس توقيت البومها مثل تامر حسني ورامي جمال ، وعلاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي ورايها في برامج المواهب الفنية التي انتشرت بقوة السنين الماضية ......الى نص الحوار .





اكدت النجمة السورية وعدالبحري انها لاتنافس اي مطرب على الساحة الفنية وتوقيت طرح البومها الجديد "فرحتي بيك" متزامن مع توقيت طرح البومات النجوم تامر حسني وتامر عاشور ورامي جمال صدفة ولاتشغلها منافسة احدا منهم وتتمنى للجميع النجاح .

واضافت في حوارها للمال ، ان رسالتها من البومها الجديد "فرحتي بيك" الدعوة للتفاؤل والسعادة لكل الناس لاننا نعيش ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة الفترة الماضية مضيفة تمنيت ان انشر الفرحة والسعادة بداخل الجمهور .

واشارت وعد، الى ان الظروف في الوطن العربي تتغير حاليا للافضل ونتمنى ان تعود لافضل مما كانت عليه السنين الماضية .

وعن اتجاهها للتمثيل الفترة القادمة قالت : لاافكر في هذه الخطوة في الوقت الحالي لكن المقربين مني يحاولون تشجيعي على اقتحام التمثيل خاصة انهم يرونني اجيد التمثيل في كليباتي التي اقدمها دائما .

وكشفت ان اسم البومها الجديد " فرحتي بيك " مناسب لموسم الصيف الذي طرحته فيه للجمهور معلقة على اسماء بعض البومات النجوم الذين طرحوا البوماتهم الجديدة الايام الماضية مثل تامر حسني " عيش بشوقك " فهو اسم يدعو للسعادة والفرحة ايضا .

ونوهت الى انها، حاولت اثناء عملها في البومها الجديد تقديم موسيقى جديدة متطورة مواكبة للعصر الحديث بالاضافة لموضوعات مختلفة وكلمات جديدة لكن قريبة من الناس حتى يعيش معها المستمع سواء كانت اغنية درامية او اغنية رومانسية او اغنية ايقاعية مبهجة ، قائلة حاولت التنوع قدرالامكان في هذا الالبوم في تقديم انماط مختلفة للغناء والمزيكا ايضا ، لافتة الى انها اختارت حوالي 30 اغنية تقريبا واستقرت في النهاية على اغنيات الالبوم التي طرحتها الايام الماضية .

ولفتت الى انها تملك شركة خاصة " كبيزنيس " وهي باسم " وعد للابداع " لللاكسسوارات وتحبه مثل الفن وتهتم به كثيرا .

وعن رايها في برامج المواهب الفنية مثل اراب ايدول وستار اكاديمي وغيرها قالت : ارى انها برامج هامة لانتشار المواهب الجديدة لكن التحدي الاكبر لها في مرحلة مابعد البرنامج لان الفنان يكون عليه مجهودا كبيرا في تعريف الجمهور بالوطن العربي وبشخصيته الفنية ، وعليه ان يدقق في اختياراته الفنية حتى يستمر على الساحة الفنية .

واوضحت النجمة السورية، انها قررت ان تقدم اغنية لاابنها " عيسى " في البومها " فرحتي بيك " وهي اغنية " وانت معايا " مشيرة اول لحظة استمعت لها احبتها كثيرا وقررت تنفيذها فورا مع الملحن مدين والموزع الموسيقي اسامة عبد الهادي .

وتابعت انها لن تنزعج لو فكر ابنها عيسى في اقتحام مجال الفن لو كانت لديه ميول فنية لكن بشكل عام لاتتمنى دخوله الوسط الفني ابدا لصعوباته والضغوط التي تعاني منها كفنانة طيلة الوقت .

وعن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا قالت وعد : هي سلاح ذو حدين ولها اثارها واضرارها لكن لها اشياء ايجابية ايضا ، متمنية ان تكون حقيقية بدرجة اكبر ولاتكون فارغة وخالية من الشفافية والدليل انها اظهرت اشخاصا للجمهور الفترة السابقة واصبحوا منتشرين بكثافة في الساحة الفنية .

واستطردت قائلة، لها سلبياتها الكثيرة منوهة انها تتراجع كثيرا عن اي "تعليق او بوست " تكتبه على صفحتها الشخصية لو احست ان فيه ضرر لها .