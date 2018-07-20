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ثقافة وفنون
إغلاق دور العرض السينمائى يهدد الصناعة
الجمعة 20 يوليه 2018 10:41 م
القومي للسينما
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القومي للسينما 2
أحمد حمدي:
أغلقت منذ فترة قصيرة سينما الفنانة الراحلة فاتن حمامة بالمنيل، ثم تم هدمها لبناء برج سكني، دون اهتمام بكونها تراث يجب الحفاظ عليه، كما أغلقت سينما بشارع طلعت حرب، وأخرى بالإسكندرية، رغم التاريخ الطويل للسينما المصرية، وهو ما أغضب الكثيرين كون الأمر يهدد الصناعة، وتاريخها، وأرشيفها .
يقول الناقد محمود قاسم، إن إغلاق سينما فاتن حمامة حدث لعدم تجديدها منذ سنوات، ومثلها سينمات ديانا، وكايرو بمنطقة وسط البلد، التى يجب تجديدها في أسرع وقت، لانها لم تعد مناسبة لاستقبال الجمهور نهائيا .
وأشار إلى أن الصناعة اهتزت فى السنوات الأخيرة، جراء إغلاق بعض السينمات كنوع من الإحلال والتجديد، وقال إن ذلك لن يؤثر على الأرشيف السينمائي كما يتصور البعض، لأن أحداً لم يعد يهتم به من الأساس .
وأضاف أن وزارة الثقافة تخلت عن السينمات، ولم تسعى لتطويرها، والأرشيف الموجود بالمركز القومي للسينما تحلل، بسبب الإهمال.
يرى الناقد عصام الشماع، أن مايحدث فى السينمات له تاثير سلبي للغاية على صناعة السينما، وأكد أن الهدم لبناء أبراج سكنية، يعبر عن تدني الاهتمام بصناعة السينما والفن، وقال إن الأرشيف السينمائي سيكون موجودا في ستوديوهات الأهرام، ومركز الفنون، لافتا إلى أن جهات معينة اصبحت محتكرة عملية التوزيع السينمائي، وذلك كله يؤثر على الصناعة أيضاً، موضحا أنه لم يعد هناك دور عرض سينمائى بمحافظات مصر، باستثناء القاهرة والإسكندرية. وتابع أن الدراما التليفزيونية ايضا أصبحت بديلا لصناعة السينما المصرية، ولذلك اتجه لها الكثير من المخرجين والكتاب والنجوم، وتراجعت السينما تراجعا ملحوظا.
الناقد أحمد سعد الدين، يقول إن انتشار السينمات بالمناطق الشعبية بمصر، كان ينمي الثقافة المصرية للجمهور منذ فترة السبيعينات، لكن هدم الكثير من دور العرض السينمائية كل فترة يعنى أن الثقافة أصبحت في المرتبة الثانية لاهتمام الدولة، ولم يحدث ذلك في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، الذى أصدر قرارا بأن من يقوم بهدم سينما ينشئ واحدة بدلا منها، ولكن تم التحايل على القرار.
وأضاف أن سينما فاتن حمامة كانت تسمى ميراندا، وافتتحها عام 84 وزير الثقافة عبد الحميد رضوان، الذى أطلق عليها سينما فاتن حمامة، لأنها كانت موجودة فى حقل الافتتاح، وللأسف تم الإعلان عن إغلاقها وإنشاء البرج بعد وفاتها بأيام.
وأكد أن وزارة الثقافة كان يجب عليها عدم السماح بذلك، وكان على لجنة الثقافة بمجلس الشعب اتخاذ قرار بعدم اغلاقها، كونها رمزا فنيا.
وقال إن مايحدث يهدد الثقافة المصرية، لأن السينما في النهاية تعمل على تنمية الوعي والثقافة لدى الجمهور، كما يهدد الصناعة نفسها، بسبب تقليص دور العرض.
ثقافة وفنون
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