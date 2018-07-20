التباين يسيطر على أداء التمويل العقاري خلال الربع الأول

العقارات



17 % تراجعاً في تمويلات الشركات.. و52% في عملاء المحافظ



11.6 % ارتفاعاً في أرصدة التمويل العقاري.. و32% في إعادة التمويل





محمود زكي:



شهد قطاع التمويل العقاري غير المصرفي تراجعًا في حجم التمويلات التي منحتها شركات التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي حيث سجل إجمالي القروض التي منحتها تلك الشركات قيمة 594.7 مليون جنيه مقابل 662,4 في نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقَا لتقرير هيئة الرقابة المالية.



وكشف التقرير الصادر عن الرقابة المالية أن حجم القروض الممنوحة من شركات التمويل العقاري سجل تراجعًا بنسبة 17% وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح التقرير إن إجمالي التمويلات العقارية للشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية مارس من العام الحالي بلغت 9 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه منذ بدء النشاط وحتى مارس من العام 2017.



في حين سجلت أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى مارس الماضي قيمة 3.9 مليار جنيه مقابل 3.5 خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 11.6%.



وبلغ إعادة التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى مارس الماضي قيمة 1.4 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 32.3%.



وانخفضت قيمة التمويل العقاري الذي حصل عليها عملاء المحافظ العقارية خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الحالي بنسبة 52.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقَا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية.



وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة التمويلات لعملاء المحافظ المشتراة بلغت حوالي 204.2 مليون جنيه في الفترة من يناير إلى مارس 2018 مقابل 434 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام 2017 .



بينما انخفضت قيمة التمويلات للعميل العادي في الفترة من يناير إلى مارس 2018 بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 حيث بلغت حجم التمويلات 172.2 مليون جنيه مقابل 228.1 مليون جنيه خلال العام 2017.



وأشار التقرير الصادر عن الهيئة أن اجمالي التمويلات التي حصل عليها عملاء الصندوق خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 173 مليون جنيه



واستحوذت فئات الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريًا على نسبة 70% من إجمالي التمويل الممنوح من جانب شركات التمويل العقاري، وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وإلى نهاية مارس من هذا العام حيث بلغ حجم التمويل لتلك الفئة حوالي 385 مليون جنيه.



وأضاف التقرير أن نسبة الفئة الأكثر من 3500 جنيه شهريًا، انخفضت بنسبة 29.6% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، والتي بلغت 99.6% بإجمالي تمويل بلغ 660 مليون جنيه



وأشار التقرير الصادر عن الهيئة أن نسبة 9.6 % جاءت لصالح الفئات ذات الدخل الشهري الذي يتراوح من 2500 :3500 جنيه بإجمالي تمويلات بلغت 52.7 مليون جنيه لنفس الفترة



بينما استحوذت فئات الدخل الأقل من 2500 جنيه على نسبة 20.4% خلال نفس الفترة من العام الحالي، بقيمة تمويلات بلغت 112 مليون جنيه.



وارتفاع عقود المستثمرين للمساحات الأقل من 66 متر مربع بنسبة 45% وذلك في الفترة من بداية العام الحالي وحتى نهاية مارس، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017 في حين ارتفعت عقود المستثمرين في فئة المساحة التي تتراوح بين 66 متر اً و86 متراً مربعاً بنسبة 175% وذلك في الفترة ذاتها



بينما ارتفع عقود المستثمرين في فئة المساحة الأكبر من 86 متر مربع بنسبة 148% في الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017 حيث بلغ عدد العقود لتلك المساحات 1838 عقدا مقابل 739 عقدا في نفس الفترة من العام الماضي.



وانخفض قيمة التمويل العقاري الموجه للاستخدامات السكنية إلى 519.7 مليون جنيه خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي وذلك مقارنة بـ 582.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017 وبلغت نسبة الانخفاض في حجم التمويل للأغراض السكنية بلغت حوالي 10.8% خلال تلك الفترة.



وأشار التقرير أن الأغراض السكنية إحتلت نسبة 94% من إجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري في الفترة المشار إليها في حين بلغت نسبة 88% في الفترة ذاتها من العام الماضي 2017.





