مسروجة: مبيعات السيارات مخيبة للأمال

رأفت مسروجة 1



أحمد شوقي:



قال اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن الشركات كانت تترقب تحقيق القطاع مبيعات بواقع مليون سارة بحلول 2019.



وأوضح أن هذه التقديرات تم رصدها وإعدادها خلال 2008، لكن التطورات التي مرت بها السوق خيبت الآمال؛ ولم تتجاوز مبيعات العام الماضي 136 ألف سيارة، وتشير التقديرات إلى أنها ستتراوح بين 160 - 170 ألف وحدة.



ورفض مسروجة إلقاء اللوم على القرارات التى تخص الوقود أو زيادة رسوم الترخيص، أو المرور، أو مشكلات الطرق، معتبرًا أن السبب الرئيس وراء عدم الوصول لمستهدف المليون سيارة هو الأزمة الاقتصادية العالمية، وتبعات ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من تطورات، فضلًا عن تقلبات أسعار الصرف، والخلل في منظومة الجمارك.

