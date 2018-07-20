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الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
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كابوريا
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لحم بتلو
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لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الذهب عيار 21 يسجل 617 جنيهاً
الجمعة 20 يوليه 2018 09:18 م
الذهب 1
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الذهب 1
عمرسالم:
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بنحو ٥ جنيهات، بعد انخفاضها ٣ أيام متتالية، وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية لـ "المـال" أن عيار 21 سجل نحو 617جنيهاً للجرام،
وعيار ١٨ سجل 529 جنيهاً، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 706 جنيه، وسجلت الأوقية 1229 دولاراً، فيما سجل سعر الجنيه 4940 جنيهاً.
اقتصاد وأسواق
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