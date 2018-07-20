الذهب عيار 21 يسجل 617 جنيهاً

الذهب 1



عمرسالم:



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بنحو ٥ جنيهات، بعد انخفاضها ٣ أيام متتالية، وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية لـ "المـال" أن عيار 21 سجل نحو 617جنيهاً للجرام،



وعيار ١٨ سجل 529 جنيهاً، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 706 جنيه، وسجلت الأوقية 1229 دولاراً، فيما سجل سعر الجنيه 4940 جنيهاً.

