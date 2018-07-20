ننشر قرار وزير المالية بالرسوم الجديدة على ترخيص السيارات

أعلاها BMW ..وأقلها سوزوكى





مها أبوودن

تنشر (المال) قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن رسوم تنمية الموارد الجديدة المفروضة على ترخيص السيارات، وهو القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم.

وتتضمن الرسوم الجديدة ارتفاعا فى رسوم تجديد السيارات بنسب تعتمد على السعة اللترية لكل سيارة، وكان أعلاها الـBMW 740 LI، بواقع ٧١.٢٥٠ ألف جنيه، وأقلها السوزوكي ذات السعة اللترية ألف سي سي بواقع ٣٢٣ جنيها.

