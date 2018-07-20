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اتصالات وتكنولوجيا
بروتوكول تعاون بين البريد المصري والسوداني
الجمعة 20 يوليه 2018 05:21 م
عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد
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عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد
المال - خاص
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين الهيئة القومية للبريد، وشركة البريد السوداني في مجال تبادل الحوالات المالية، وتقديم خدمات مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ35 لاجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد، التي استضافتها الهيئة القومية للبريد بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 16 وحتى 19يوليو في مدينة الإسكندرية.
ووقع على البروتوكول عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وكامل الأمين رئيس شركة البريد السوداني.
وقال الصغير إن البروتوكول يسهم في تنفيذ خطة الدولة الرامية لدعم عمليات الشمول المالي، وإتاحة خدمات جماهيرية متميزة للمواطنين.
وأوضح أنها تتيح للبريد المصري إرسال واستقبال التحويلات المالية من وإلى جمهورية السودان من خلال شبكة فروع البريد التي تصل إلى 4000 فرع منتشر في جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالتعاون مع البريد السوداني، وكذلك استخدام مركز التجميع اللوجستي بمطار القاهرة لتسهيل حركة التجارة الالكترونية من وإلى السودان للولايات المتحدة الامريكية عبر القاهرة.
الاتصالات
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