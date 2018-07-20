صعوبات تعرقل اقتحام الموزعين لسوق السيارات المستعملة

13.2 مليون وحدة.. مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات عالميا

الكموني : القطاع مثير للمشكلات ويحتاج إلى متخصصين



السبع : غير مربح للملتزمين ضرائبيًا



الربيع : الركود سيد الموقف.. ورسوم الترخيص تعمقه



أحمد شوقي:



رصد عدد من موزعي السيارات عدة مشكلات تحد من قدرتهم على اختراق سوق السيارات المستعملة؛ رغم إعلان بعضهم إجراء دراسات حول هذه الخطوة بغرض تعويض الخسائر الناجمة عن انكماش مبيعات السيارات الجديدة في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار بعد تحرير سعر الصرف، وما نجم عن ذلك من تآكل القوة الشرائية للعملاء.



وتمثلت أبرز المشكلات التي أشار إليها الموزعون في ارتفاع الأسعار، وزيادات رسم الترخيص، ومشكلات تقييم السيارات المستعملة، وكيفية إدارة القطاع وتنظيمه للعمل جنبًا إلى جنب مع السيارات الجديدة.



ويشير الدكتور صلاح الكموني رئيس شركة الكموني للسيارات، وعضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إلى أن شركته لا تعتزم العمل بقطاع السيارات المستعملة؛ لعدم تخصصها فيه كما أن هذا القطاع يثير الكثير من المشكلات أمام العاملين به؛ لاحتمال أن تكون السيارات مسروقة أو بها عيوب لا يتم اكتشافها؛ لافتًا إلى تعرض أحد التجار لمشكلة اتهامه بسرقة سيارة بعد أن قام بشرائها؛ لكنه حصل على البراءة.



ولفت إلى أن العمل فى مجال السيارات المستعملة يتطلب ضرورة التأكد من الأوراق منذ بيعها من جانب الوكيل للموزع ثم للتاجر ثم للعميل؛ موضحًا أن أفضل طريقة لشراء السيارة المستعملة هي الشراء من الوكيل أو الموزع الذي يعمل بهذا القطاع.



وأشار إلى أن قانون جهاز حماية المستهلك الجديد عقد الأوضاع بالنسبة للسيارات المستعملة باشتراطه تقديم تقرير عن حالة السيارة فنيًا.



ويقول علاء السبع رئيس شركة السبع أوتوموتيف إن شركته لا تزال بصدد إجراء الدراسات اللازمة لاقتحام سوق السيارات المستعملة؛ موضحًا أن الدراسات حاليًا تتعلق بكيفية تنظيم هذا القطاع في الوقت الذي تتولى فيه الشركة توزيع الكثير من العلامات التجارية وفي مقدمتها نيسان.



وأضاف أن الشركة لم تعمل من قبل بقطاع السيارات المستعملة لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن نسبة الأرباح من هذا القطاع محدودة؛ خاصة بالنسبة للشركات الملتزمة بأداء الرسوم الضريبية المستحقة عليها؛ موضحًا أن الأمر قد يكون مختلفًا بالنسبة لمن يعملون بالقطاع دون أداء الضرائب.



ولفت إلى أن قطاع السيارات المستعملة يحتاج إلى فرق عمل متخصصة قادرة على تقييم السيارات وحالتها الفنية عند الشراء ومن ثم تقدير أسعارها؛ ومن ثم فإن الشركة تحتاج أولًا لتكوين هذه الفرق تمهيدًا للدخول بهذا القطاع.



ويوضح هاني ربيع، مدير عام الربيع للسيارات المستعملة أن السوق تمر بحالة من الركود بسبب ارتفاعات الأسعار التي جعلت العملاء الراغبين في بيع سياراتهم يتراجعون عن الفكرة خشية عدم القدرة على شراء سيارة جديدة؛ وهو ما تسبب في انكماش السوق.



ويضيف أن العملاء لا يلجأون لبيع سياراتهم وشراء أخرى جديدة إلا في حالات نادرة وضرورية للغاية تتعلق أساسًا؛ بعدم صلاحية السيارة للاستعمال، أو الرغبة في بيع السيارة القديمة وشراء أخرى جديدة للانضمام لمنظومة نقل الركاب من خلال شركات مثل أوبر وكريم والتي يتطلب الانضمام إليهما اشتراطات خاصة تتعلق بموديلات السيارات.



ويشير إلى أنه في حالة توافر السيارات المستعملة؛ فإن أسعارها أيضًا أصبحت مرتفعة للغاية ومن ثم يحجم العملاء عن شرائها؛ لافتا إلى خروج فئة كبيرة من قائمة العملاء المحتملين بسبب ضعف قدراتهم الشرائية.



ويلفت إلى أن رفع رسوم الترخيص عقد الأوضاع حيث أصبح العميل مطالبًا بدفع مبالغ إضافية لترخيص السيارة ذات الأسعار المرتفعة أصلًا؛ موضحًا أن تاثيرات زيادة رسوم الترخيص تفوق تداعيات رفع أسعار الوقود على القرارات الشرائية سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة.



وأوضح أن رسوم الترخيص للسيارات المستعملة والتي تنتمي لأحد موديلات السنوات العشرة الأخيرة مبالغ فيها بشكل كبير، خاصة بالنسبة للسيارات الفاخرة مثل جراند شيروكي أو سيارات مرسيدس وبي إم دابليو نظرًا لارتفاع أسعارها بشكل يتسبب في ارتفاع رسوم الترخيص؛ مشيرًا إلى أن موديلات ما قبل 2008 تعد أقل من حيث رسوم الترخيص إذ يدفع العميل لبعض السيارات حوالي 1000 جنيه مقابل أكثر من 2000 جنيه لنفس السيارة لموديلات ما بعد 2008 .



وأشار إلى أن رسوم ترخيص بعض السيارات قبل الزيادات الأخيرة كانت حوالي 350 جنيهًا لكنها ارتفعت حاليا بنحو 2000 جنيه، فيما تدفع سيارات أخرى حاليا أكثر من 3000 جنيه مقابل نحو 1000 جنيه سابقًا.





