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عقـــارات
تطوير محوري 77 وجمال عبدالناصر بالقاهرة الجديدة
الجمعة 20 يوليه 2018 12:22 م
القاهرة الجديدة
أخر الأخبار
القاهرة الجديدة
بدور إبراهيم
قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعة وتطوير محور 77 بالمدينة، ليصبح عرض الطريق 14 مترًا، بدلاً من 10.5 أمتار، بطول 3.27 كم، ويهدف المشروع لتوسعة الطريق للحد من التكدسات المرورية بالمدينة، وتطوير الزراعة والميادين بشكل متميز.
وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: جار أيضاً تنفيذ مشروع توسعة وتطوير محور جمال عبدالناصر بالمدينة، ليصبح عرض الطريق 14 مترًا، بدلاً من 11.5 مترًا، بطول 3.5 كم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية أغسطس المقبل.
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