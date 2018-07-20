EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
الإسكان تعلن آخر موعد لحجز أراضي القرعة
الجمعة 20 يوليه 2018 12:18 م
مصطفى مدبولى
أخر الأخبار
مصطفى مدبولى
بدور إبراهيم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 30919 مواطنًا تقدموا باستمارات الحجز، ودفعوا المقدمات لحجز قطع أراض من 30145 قطعة أرض سكنية (اجتماعي – متميز – أكثر تميزًا)، طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، وذلك حتى أمس الأول الأربعاء 18 /7 / 2018.
وأشار إلى استمرار الحجز ودفع المقدمات، وكذا بيع كراسات الشروط والمواصفات، حتى بعد غدٍ الأحد 22 /7 / 2018، من الساعة 3 : 5 مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، وهو آخر فرصة للراغبين في الحجز.
وأكد مدبولي، تصدر حجز أراضي الإسكان الاجتماعي المقدمة، حيث بلغ عدد الحاجزين 21883، بينما تقدم 6572 مواطنًا لحجز الأراضي المتميزة، و2464 مواطنًا لحجز الأراضي الأكثر تميزًا، وبلغ عدد الكراسات التي تم بيعها 49836 كراسة، موزعة كالتالي: 32080 كراسة لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي، و12226 كراسة لحجز أراضي الإسكان المتميز، و5530 كراسة لحجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.
وأوضح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه بشأن نظام السداد الخاص بالأراضي المطروحة بالإسكان الاجتماعي، فيتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفي – مقبول الدفع) أو نقدًا، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.
وأضاف أنه يتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض دون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، مع الالتزام بتوقيتات البناء وفقًا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.
وبشأن تفاصيل الأراضي المطروحة للإسكان الاجتماعي، أكد أنه تم طرح 14248 قطعة أرض، موزعة كالتالي: 455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.
وصرح المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن نظام السداد للأراضي المطروحة بالإسكان المتميز، كالتالي: يتم سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدن (أخميم الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، و100 ألف جنيه لقطعة الأرض بباقي المدن طبقًا لكراسة شروط الطرح، بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفي – مقبول الدفع) أو نقدًا.
وأكد أنه في حالة الحصول على قطعة أرض، يتم استكمال سداد (25 % بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ إجراء القرعة، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.
وأوضح أنه بالنسبة لأراضي الإسكان المتميز، فتم طرح 10626 قطعة أرض، موزعة على المدن التالية: 2000 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، و720 قطعة بمدينة بدر، و1093 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و2300 قطعة بمدينة السادات، و1000 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و196 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و101 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و44 قطعة بمدينة 15 مايو، و592 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و319 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و146 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و387 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و88 قطعة بمدينة غرب قنا، و215 قطعة بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، و1198 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و227 قطعة بمدينة طيبة الجديدة.
وعن نظام السداد وأسلوب تخصيص الأراضي المطروحة بالإسكان الأكثر تميزًا، أشار المهندس وليد عباس، إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 250 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي (أسوان الجديدة – الفيوم الجديدة)، و350 ألف جنيه لباقي المدن طبقًا لكراسة شروط الطرح، بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفي – مقبول الدفع) أو نقدًا.
وأكد أنه يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم من إجمالي ثمن الأرض، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من إجمالي ثمن الأرض وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، ويتم سداد باقي القيمة بالكامل عند استلام الأرض (طبقًا للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل).
وأضاف أنه يتم تحرير شيك بنكي بباقي قيمة الأرض باسم جهاز المدينة لحين الاستلام، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقًا للقرعة العلنية بالإضافة إلى الفوائد المقررة التي يتم حسابها من تاريخ السداد حتى تاريخ إجراء القرعة.
وأوضح أنه سيتم التخصيص بنظام القرعة اليدوية العلنية بین الحاجزين المتقدمین بعرض سداد أعلى مقدم (بشرط ألا یقل عن 50 % من القیمة الإجمالیة) في ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزین الذين تحتوي عروضھم على نسب سداد أقل.
وقال المهندس وليد عباس: بشأن الأراضي السكنية المطروحة بالإسكان الأكثر تميزًا، تم طرح 5271 قطعة أرض، في المدن التالية: 2518 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و391 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و25 قطعة بمدينة الشروق، و505 قطع بمدينة العبور، و154 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و25 قطعة بمدينة 15 مايو، و312 قطعة بمدينة بدر، و210 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و14 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و164 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و133 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و50 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و155 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و553 قطعة بمدينة السادات، و62 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.
وأشار معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه بالنسبة لتوقيتات البناء، لأراضي الإسكان المتميز، والأكثر تميزًا، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المُخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا