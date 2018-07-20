تويوتا كورولا وسوبارو أمبريزا.. وجهًا لوجه

السعر الرسمي بالألف جنيه

عدد الاسطوانات

عدد السرعات

قوة المحرك

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

عدد المقاعد

عدد الأبواب

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

سعة خزان الوقود (لتر)

لا يوجد

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لا يوجد

لا يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

نظام إيموبليزر ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

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لا يوجد

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لا يوجد

لا يوجد

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لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد