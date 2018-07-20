تويوتا كورولا وسوبارو أمبريزا.. وجهًا لوجه

المواصفات
تويوتا كورولا A/T Tinted Glass
سوبارو امبريزا A/T
الوكيل
تويوتا إيجيبت
أبو غالي موتورز
السعر الرسمي بالألف جنيه
357
360
ناقل الحركة
أتوماتيك
النمط
سيدان
سعة المحرك
1598
1600
عدد الاسطوانات
4
عدد السرعات
6
قوة المحرك
120
114
عزم المحرك
154
150
التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)
11
12.6
نوع الجر
أمامي
كلي
عدد المقاعد
5
عدد الأبواب
4
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
5.5
5.9
سعة خزان الوقود (لتر)
55
50
السرعة القصوى كم/ الساعة
190
179
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
كراسي كهربائية
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
توزيع إلكتروني للفرامل
برنامج التوازن الإلكتروني
نظام التنبيه ضد السرقة
نظام إيموبليزر ضد السرقة
جنوط رياضية
مقاس الجنوط
16
فوانيس ضباب أمامية
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
لا يوجد
مرايا جانبية كهربائية
طي المرايات الجانبية كهربائيا
إشارات بالمرايا الجانبية
إضاءة المصابيح زنون
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
تحكم بالمصابيح الأمامية
إضاءة المصابيح الأمامية LED
إضاءة المصابيح الخلفية LED
سبويلر خلفي
لا يوجد
النظام الذكى لركن السيارة
النظام الصوتي
مشغل أقرص مدمجة
CD/CD
MP3/DVD
مدخل AUX
USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
فرش جلد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
فتحة سقف
كاميرا خلفية
كمبيوتر رحلات
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
مثبت سرعة