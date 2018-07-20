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سيــارات

تويوتا كورولا وسوبارو أمبريزا.. وجهًا لوجه

تويوتا مصر
تويوتا مصر
تويوتا مصر

المال خاص

تنتمي كل من تويوتا كورولا وسوبارو أمبريزا لفئة السيارات السيدان، وتتقارب أسعارهما إلى حد كبير.

وفيما يلي مقارنة توضح أبرز أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين.

 

المواصفات

تويوتا كورولا A/T Tinted Glass

سوبارو امبريزا A/T

الوكيل

تويوتا إيجيبت

أبو غالي موتورز

السعر الرسمي بالألف جنيه

357

360

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

سيدان

سيدان

سعة المحرك

1598

1600

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

6

6

قوة المحرك

120

114

عزم المحرك

154

150

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

11

12.6

نوع الجر

أمامي

كلي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

4

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

5.5

5.9

سعة خزان الوقود (لتر)

55

50

السرعة القصوى كم/ الساعة

190

179

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

لا يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

لا يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

16

فوانيس ضباب أمامية

لا يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا  يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

CD/CD

MP3/DVD     

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

لا يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

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