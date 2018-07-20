وزير النقل: السكك الحديدية تنتظر بدابة نقلة كبيرة قبل نهاية 2019

هيئة السكك الحديدية

المال- خاص



أجرى الدكتور، هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية مفاجئة مساء الخميس بمحطة مصر لمتابعة انتظام جداول التشغيل ومتابعة الخدمات المقدمة للركاب



وأكد الوزير في لقائه بالركاب خلال الجولة، أن المواطن سيرى بداية نقلة نوعية كبيرة في مستوى منظومة السكك الحديدية قبل نهاية عام2019.



وأوضح أنه سيتم بدء التوريد الخاص بـ 100 جرار حديث ( GE ) بتكلفة11.5 مليار جنيه (شاملة أيضا تأهيل عدد 81 جرارا وتوفير قطع الغيار لـ 181 جرارا )



وأشار إلى أن بداية الـ 100 جرار الأخرى التي تم الحصول على تمويلها من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار بتكلفة 5.8 مليار جنيه



ولفت إلى بداية توريد عربات صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب بتكلفة تقديرية حوالي 20 مليار جنيه في صفقة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديدية



وأضاف أنه قبل نهاية عام 2019 أيضا ستظهر بداية نتائج مشروع تطوير 1089 كم بتكلفة 17 مليار جنيه، حيث ستظهر النتائج بداية من خط القاهرة / الإسكندرية بجعلها إشارات كهربائية وفق أحدث النظم العالمية فضلا عن استكمال مشروعات تجديد البنية الأساسية واستكمال مشروعات تطوير المزلقانات والمحطات



وكان الوزير قد تفقد مع بداية جولته المفاجئة أرصفة المحطة وشبابيك حجز التذاكر واطمئن على توافر التذاكر سواء عن طريق منافذ التذاكر بالمحطة أو عن طريق الحجز الإلكتروني.



كما تفقد قطار رقم ٩٨٨ المتجه من القاهرة إلى أسوان و قطار رقم ٩٢٧ مكيف القاهرة الاسكندرية ومكاتب حجز عربات النوم.



وتوجه الوزير إلى محطة الشرق وتفقد أحد قطارات الدرجه العادية المتجه من القاهرة إلى المنصورة قطار رقم 969



ووجه وزير النقل مسؤولي السكك الحديدية بالحفاظ على مواعيد قيام القطارات وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار.



