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البنك المركزى: العائد على أذون الخزانة يهبط إلى 19.3 %
الجمعة 20 يوليه 2018 01:31 ص
البنك المركزى
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البنك المركزى
خاالد بدر الدين
أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.331 % من 19.605 % بينما تراجع العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 19.134 % من 19.379 %.
وارتفعت عوائد أذون وسندات الخزانة منذ أبريل الماضى حيث سجل العائد على الأذون لأجل 12 شهرا في الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ يوليو الماضى عندما بلغ 21.72 % غير أنها بدأت تتراجع بعد مزاد الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة رويترز أن بيانات من البنك المركزي أظهرت أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل ستة أشهر وعام هبط مجددا في مزاد يوم الخميس من هذا الأسبوع.
وقال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن ارتفاع العوائد يأتي في إطار موجة بيع عالمية واسعة في الأسواق الناشئة وصلت إلى مصر، التي كانت إحدى أكثر الوجهات في العالم في إجتذاب مستثمري المحافظ العام الماضي، بعدما لامست العوائد القصيرة الأجل 22% نتيجة لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة استحدثها البنك المركزي بهدف كبح التضخم.
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