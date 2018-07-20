106ملايين جنيه لإنشاء 17 عمارة إسكان إجتماعي بالنوبارية

مدينة النوبارية

سحر نصر



أكد محمد القصري ،رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة أنه جار تنفيذ أعمال المرافق والصرف الصحي بالمدينة وعمل خط صرف وغابة شجرية بطول 17كيلو ،بتكلفة 500 مليون جنيه من المدينة لآخر امتدادها.



وأوضح في تصريحاته لـ"المال" أنه جار تنفيذ 17 عمارة إسكان إجتماعي بطاقة 408وحدة سكنية في المدينة بتكلفة 106مليون جنيه،ليصل العدد الإجمالى للوحدات السكنيه بالمدينة 6692 وحدة.



وفي السياق ذاته، أوضح أنه جار طرح مشروع مدرسة في الحي المتميز بالمدينة بتكلفة 11مليون جنيه ،وجار تنفيذ حضانة بنفس المنطقة بالمدينة بتكلفة 5مليون جنيه.



وأضاف أنه جار إستكمال توسعات محطة معالجة المياه والصرف الصحي بالمدينة بتكلفة 190 مليون جنيه،وتم تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بطاقة 6.8 ألف م3 في اليوم ،إستكمالا لشبكة الصرف الصحي التي وصل طولها 65,94 كم .



تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 1186 فدان ،وتجاوزت الإستثمارات المالية بالمدينة المليار جنيه ،بواقع 2548مليون جنية في قطاع الإسكان ،و145,1مليون جنيه في قطاع الخدمات ،و697,1مليون جنيه في قطاع المرافق ،و11,1مليون جنيه في قطاع الزراعة .



