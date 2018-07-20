EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
106ملايين جنيه لإنشاء 17 عمارة إسكان إجتماعي بالنوبارية
الجمعة 20 يوليه 2018 12:33 ص
مدينة النوبارية
أخر الأخبار
مدينة النوبارية
سحر نصر
أكد محمد القصري ،رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة أنه جار تنفيذ أعمال المرافق والصرف الصحي بالمدينة وعمل خط صرف وغابة شجرية بطول 17كيلو ،بتكلفة 500 مليون جنيه من المدينة لآخر امتدادها.
وأوضح في تصريحاته لـ"المال" أنه جار تنفيذ 17 عمارة إسكان إجتماعي بطاقة 408وحدة سكنية في المدينة بتكلفة 106مليون جنيه،ليصل العدد الإجمالى للوحدات السكنيه بالمدينة 6692 وحدة.
وفي السياق ذاته، أوضح أنه جار طرح مشروع مدرسة في الحي المتميز بالمدينة بتكلفة 11مليون جنيه ،وجار تنفيذ حضانة بنفس المنطقة بالمدينة بتكلفة 5مليون جنيه.
وأضاف أنه جار إستكمال توسعات محطة معالجة المياه والصرف الصحي بالمدينة بتكلفة 190 مليون جنيه،وتم تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بطاقة 6.8 ألف م3 في اليوم ،إستكمالا لشبكة الصرف الصحي التي وصل طولها 65,94 كم .
تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 1186 فدان ،وتجاوزت الإستثمارات المالية بالمدينة المليار جنيه ،بواقع 2548مليون جنية في قطاع الإسكان ،و145,1مليون جنيه في قطاع الخدمات ،و697,1مليون جنيه في قطاع المرافق ،و11,1مليون جنيه في قطاع الزراعة .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا