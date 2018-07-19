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بورصة وشركات
الشرقية للدخان : لم ننته من نتائج أعمال العام المالى حتى الآن
الخميس 19 يوليه 2018 10:05 م
الشرقية ايسترن كومباني
أخر الأخبار
الشرقية ايسترن كومباني
رجب عزالدين
قالت شركة الشرقية للدخان إنها لم تنته بعد من نتائج الأعمال الخاصة بالعام المالى المنتهى 2017/2018 .
جاء ذلك فى بيان ردا على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان " الشرقية للدخان تتوقع 4.2 مليار جنيه أرباح بنهاية 30 يونيو 2018".
وقالت الشركة إن ما أفصحت عنه يتعلق بنتائج أعالم التسعة أشهر الماضية حيث حققت صافى ربح قدره 3.4 مليار جنيه خلال بنهاية مارس 2018.
ورفعت "إيسترين كومبانى" الخميس الماضى، أسعار 13 صنفًا من السجائر، وتراوحت الزيادة بين 1.5 و5 جنيهات فى العبوة الواحدة، مقسمة إلى 75 قرشاً للتأمين الصحى والباقى كضريبة وفروق حق تصنيع بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود.
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