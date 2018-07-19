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بورصة وشركات
بيان تقييم الهيئة لسهم القلعة يثير قلق المستثمرين
الخميس 19 يوليه 2018 09:05 م
القلعة - لوجو جديد
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مصطفى طلعت
أثار البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تقييم سهم شركة القلعة للإستشارات المالية القابضة حالة من القلق بين المستثمرين والمتعاملين في سوق المال.
فلأول مرة في تاريخ سوق المال المصري، تصدر الهيئة الرقابية تقريراً يتضمن تقييما محدداً لسعر أحد الأسهم المتداولة في البورصة، وتعلن فيه بوضوح رفضها لتقييم المستشار المالي المستقل، والتي تفرض لوائحها، اللجوء اليه في حالات محددة، كما توجب اختياره من قائمة شركات ومكاتب تعتمدها هي سلفا.
وتعود بداية القصة إلى نهاية ابريل الماضي,عندما طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية, شركة القلعة القابضة, بتكليف أحد مكاتب الاستشارات المالية,المعتمدة لديها بدراسة القيمة العادلة للسهم، التي قامت بتعيين مكتب"آر أس أم مصر" للاستشارات المالية لتولي المهمة.
وآنهى "آر أس أم مصر" تقييمه لسهم الشركة مؤخرا, وقام بتسليمه إلى الرقابة المالية، التي فاجأت السوق اليوم الخميس, ببيان انتقدت فيه طريقة التقييم التي اتبعها المكتب المعتمد لديها, وحددت –في سابقة هي الاولى من نوعها- تقييما للسهم,يبلغ 3,13 جنيه, وهو أقل بنسبة 50% تقريبا,عن السعر الذي قدره المستشار المالي المستقل ب 6,34جنيه.
وقال متعاملون وخبراء أن تدخل الرقالة المالية في تحديد تقييم الكيانات المقيدة بنفسها حالة فريدة لم تحدث في اسواق العالم، كما انها تقيد تحرك السوق وفق اليات العرض والطلب، مؤكدين ان دور الهيئة يقتصر على تحذير أو تطمين المستثمرين حول القيمة العادلة فقط دون الكشف عن ارقام تسعير تخص عملية تقييم.
كما استغربت مصادر بسوق المال من اعلان الرقابة المالية تقييمها الخاص لسهم الشركة ,بالرغم من اعلان المستشار المالي المستقل- المرخص به من الهيئة ذاتها– تقييما آخر.
وقال عاملون في بنوك استثمار -رفضوا ذكر أسمائهم- لـ"المال": إن هذه الحالة هي الأولى من نوعها التي تقوم فيها الرقابة المالية بإعلان تقييم مستقل لها بالتزامن مع تقرير المستشار المالي، مشيرا إلى أن دور الهيئة كان يقتصر على تحذير أو تطمين المستثمرين حول القيمة العادلة فقط دون الكشف عن أرقام تسعير تخص عملية التقييم.
وأشاروا إلى أن دور الهيئة الرقابي يسمح لها الاعتراض على طريقة التقييم فقط، موضحين أنه في هذه الحالة يسمح القانون لها بطلب تعيين مستشار مالي مستقل اخر وفقا لصلاحياتها، لكن دون الافصاح عن ارقام بعينها كما هو جاء في حالة القلعة.
وكانت القلعة قد أصدرت بيانا اليوم تؤكد فيه انتهاء المستشار المالي المستقل "آر أس أم مصر" من إعداد دراسة القيمة العادلة للسهم, التي خلصت الى تحديده بسعر 6.34 جنيها.
وأضافت: "قامت شركة آر أس أم مصر بتسليم تقريرها الي الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 11 يوليو 2018. وبعد تلقي أستفسارات وملاحظات الهيئة علي التقرير بتاريخ 16 يوليو 2018، قامت شركة آر أس أم مصر بتسليم تقريرها المعدل إلى الهيئة العامة للرقابة بتاريخ 19 يوليو 2018".
وأشارت الشركة إلى أنه طبقاً لقواعد البورصة المصرية تم نشر ملخص الدراسة علي شاشات البورصة وموقعها الإكتروني، كما تم نشره علي موقع شركة القلعة الإلكتروني
http://qalaaholdings.com/ .
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت استئناف التداول على سهم شركة القلعة اعتبارا من جلسة تداول الاحد المقبل 22 يوليو الجاري.
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