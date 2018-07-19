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سيـــاســة
ترامب: أتطلع لاجتماع ثان مع بوتين .. والإعلام عدو الشعب
الخميس 19 يوليه 2018 08:35 م
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رويترز
ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بمسؤولية تشويه ما وصفاه بنجاح قمتهما الأولى على قوى داخل الولايات المتحدة فيما عبر ترامب عن تطلعه إلى عقد لقاء ثان مع بوتين.
ووجه ترامب انتقادات حادة لوسائل الإعلام الإخبارية بعد وجد صعوبة هذا الأسبوع في تهدئة ضجة ثارت بسبب تقاعسه عن مواجهة بوتين بشأن تدخل موسكو في انتخابات 2016 خلال القمة التي جمعتهما في هلسنكي يوم الاثنين.
وكتب على تويتر قائلا: ”القمة مع روسيا نجحت نجاحا عظيما لكنها لم تكن ذلك مع عدو الشعب الحقيقي، وسائل إعلام الأخبار الكاذبة. أتطلع لاجتماعنا الثاني كي يتسنى لنا بدء تنفيذ بعض من الأمور العديدة التي بحثناها، بما في ذلك التصدي للإرهاب وأمن إسرائيل والانتشار النووي والهجمات الإلكترونية والتجارة وأوكرانيا والسلام في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية وغيرها“.
وفي موسكو قال بوتين إن قوى ”نافذة“ في الولايات المتحدة تحاول تخريب ما حققته القمة لكنه أضاف أن زعيمي البلدين مضيا قدما على كل الأحوال في تحسين العلاقات الأمريكية الروسية.
وتابع بوتين قائلا في تصريحات أدلى بها لدبلوماسيين روس من حول العالم ”كانت ناجحة بشكل عام وأدت إلى بعض الاتفاقات المفيدة. بالطبع دعونا نرى كيف ستتطور الأحداث بعد ذلك“ دون أن يفصح عن طبيعة الاتفاقات التي أشار إليها.
وأضاف: ”نرى أن هناك قوى في الولايات المتحدة مستعدة للتضحية ببساطة بالعلاقات الروسية الأمريكية.. التضحية بها من أجل طموحاتها في معركة سياسية داخلية في الولايات المتحدة“.
ولم يذكر بوتين أسماء لكنه تحدث عن سياسيين أمريكيين يضعون ”مصالحهم الحزبية الضيقة“ قبل مصالح الولايات المتحدة ولهم نفوذ كاف يسمح لهم بفرض ”قصصهم“ المشكوك فيها على ملايين الأمريكيين.
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