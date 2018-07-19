استمرار تراجع الذهب وعيار 21 يسجل 612 جنيها

الذهب 1

عمرسالم



تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس لليوم الثالث على التوالي بمقدار جنيهاً وذلك على خلفية تراجع الأوقية عالميا.



وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ "المـال" إن عيار 21 اليوم نحو 612 جنيها للجرام مقابل 613 جنيها أمس.



وسجل عيار 18 اليوم 524 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 700 جنيه، وسجلت الأوقية 1217 دولارا أمريكيا بدلاً من 1224 دولارا أمس.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4997 جنيها بدلاً من 4912 جنيهاً أمس.