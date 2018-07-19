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أسواق عربية
القاهرة تقود هبوط 5 بورصات عربية ومكاسب لأبوظبى
الخميس 19 يوليه 2018 08:16 م
هبوط الاسهم
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هبوط الاسهم
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب متواضعة بقيادة القاهرة وصعدت مؤشرات 3 بورصات منها أبوظبى.
وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة تراجع بحوالى 1 % لينزل إلى 15416 نقطة برغم مكاسبه أمس بحوالى 1 % بفضل زيادة قوية لأسهم الشركات العقارية منها سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعميربارتفاع أسعار أسهمها بحوالى 3.8 % و سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 1 % .
وخسر مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.3 % ليسجل 8421 نقطة ومؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.2 % لينزل إلى حوالى 2926 نقطة بسبب سهم شركة إعمار العقارية التى هبط سعره 1.2 % ومؤشر بورصة مسقط بنفس النسبة ليتراجع إلى حوالى 4448 نقطة.
وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.03 % فى بورصة الرياض ليستقر عند حوالى 8450 نقطة .
وصعد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.3 % ليزداد إلى أكثر من 4770 نقطة فى تعاملات ضعيفة ولكن سعر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة كان الرابح الأكبر بصعوده 1.5 % .
وزاد مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.3 % ليتقدم إلى 1355 نقطة بينما ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند 5353 نقطة.
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