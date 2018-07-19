للأسبوع الخامس.. البورصة تواصل التراجع وتخسر 23 مليار جنيه

البورصة المصرية



منى عبدالباري



واصلت البورصة المصرية هبوطها الحاد لتنهي تعاملاتها هذا الأسبوع على تراجعات جماعية للمؤشرات للأسبوع الخامس على التوالي، وسط خسائر قوية لرأس المال السوقي.



وخلال تعاملات الأسبوع الحالي فقد رأسمال البورصة 23 مليار جنيه، ليغلق عند 867 مليار جنيه، مقارنة بـ 890 مليار جنيه الأسبوع الماضي.



وأنهت السوق تعاملاتها الأسبوعية عند مستويات أقل من المستهدفات الدنيا التي توقعها الخبراء للأسبوع الحالي عند 15750 نقطة، بنحو 334 نقطة حيث أغلق المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 أسبوعه عند مستوى 15416 نقطة، بتراجع 3%.



كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ما نسبته 0.38% منهيا أسبوعه عند مستوى 752.6 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بأكثر من 3% خلال الأسبوع منهيا التداولات عند 1927 نقطة.



وقال محمد كمال، مدير قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية إن السوق تواجه الفترة الراهنة اتجاها من المؤسسات المحلية نحو عمليات المتاجرة قصيرة ومتوسطة الأجل، والأجنبية لتقليل مراكزها الشرائية تأثرا بموجة نزوج الأموال التى تشهدها الأسواق الناشئة حاليا، ما أثر سلبا على حركة السوق.



وقال بنك استثمار فاروس في تقرير بحثي صدر اليوم الخميس إن الأسعار الحالية بالسوق تمثل نقط دخول جذابة على العديد من الأسهم، وأبرزها أسهم القطاع الاستهلاكي مثل دومتي بقيمة عادلة 13.18 جنيه، وجهينة بقيمة عادلة 14.40 جنيه، و عبور لاند بقيمة عادلة 26 جنيها، الشرقية للدخان بقيمة عادلة 200 جنيه.



وجاءت حركة جلسة الخميس نهاية الأسبوع تتويجا لتراجعات الجلسات السابقة حيث سجلت التداولات مستويات ضعيفة قيمتها 646.9 مليون جنيه، من خلال التعامل على أسهم 170 شركة مقيدة، ارتفع من بينها 33 سهم، بينما تراجع 86 ، وظل 51 سهم على ثبات.



وأنهى الأجانب تعاملاتهم باتجاه بيعي بصافي 48.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب شراء بصافي 28.8 مليون جنيه، و 19.6 مليون جنيه على الترتيب.