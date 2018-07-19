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استثمار
رئيس الوزراء يبحث مع العبار زيادة استثمارات مجموعة إعمار بمصر
الخميس 19 يوليه 2018 06:20 م
محمد بن علي العبار
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محمد بن علي العبار
مدبولى : نجحنا في توفير مناخ جاذب لرؤوس الأموال... والعبار: جادون فى زيادة استثماراتنا
المال - خاص
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رجل اﻻعمال الإماراتى، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة مجموعة " إعمار" لبحث فرص اﻻستثمار فى مصر، وذلك بحضور جمال بن ثنيان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة " إعمار"، ورئيس مجلس إدارة "إعمار مصر"، واحمد المطروش، عضو مجلس إدارة مجموعة "إعمار".
فى بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مصر نجحت فى توفير مناخ جاذب للإستثمار، سواء بتوفير البنية التشريعية الجاذبة، أوالبنية اﻷساسية والمرافق المختلفة، كما أن السوق المصرية واعدة، واﻻستثمار فى مصر مربح، والحكومة نجحت فى حل كثير من مشكلات المستثمرين فى الفترة السابقة.
وهنأ رجل اﻷعمال الإماراتى محمد العبار، الدكتور مصطفى مدبولى، بتوليه منصب رئيس الوزراء، متمنياً له التوفيق في مهمته، مشيراً إلي أن مجموعة "اعمار" تعمل حاليا علي زيادة استثماراتها في مصر، قائلاً: مؤمنون بأهمية الاستثمار في مصر، وجادون في ذلك، فمصر سوق مهمة.
وأضاف: منذ أيام افتتحنا فندقاً للمجموعة في الساحل الشمالي، وبدأ البيع لعدد من الوحدات الفندقية منذ يومين، والبيع يسير بصورة جيدة، ونعمل حالياً علي تنفيذ فنادق اخرى، مشيراً إلى أنه عقد إجتماعاً مع مسئولي شركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، للحصول علي أراض لإقامة مشروع بها.
وكان العبار قد قال في تصريحات خاصة للمال إن حجم استثمارات إعمار العقارية فى مصر يقترب حاليًا من نحو 50 مليار جنيه، ينتظر أن تتم مضاعفتها إلى 100 مليار خلال السنوات الخمس المقبلة.
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