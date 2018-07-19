الأسعار والبنية التحتية تعرقلان خطط طرح السيارات الكهربائية

« حماية المستهلك» يبحث أسباب ارتفاع الأسعار

ريفولتا ترجئ "الكهربائية المستعملة" وصالة العرض إلى نهاية أغسطس



أحمد شوقي:



شهدت سوق السيارات على مداري عام سابق حملات دعاية مكثفة للترويج للسيارات الكهربائية، وقد صاحبها وعود براقة من جانب مسئولي الشركات بطرح الطرازات المنتمية لهذه الشريحة ضمن مجموعة المنتجات المملوكة للعلامات التجارية التي يستحوذون على وكالتها في مصر، إلى جانب وعود حكومية أخرى بدعم هذه الطرازات.



ورغم ذلك؛ فعلى مستوى ما تم إنجاز فعلًا؛ يبدو الأمر مختلفًا بشكل كلي؛ فرغم وعود شركة ريفولتا إيجيبت لتكنولوجيا السيارات الكهربائية بالانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، والتي تتضمن 65 محطة خلال يونيو 2018؛ لم يتم حتى الآن سوى إنشاء نحو 40 محطة؛ وتعد الشركة بالانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل بنهاية أغسطس المقبل، وفق تصريحات وائل يسري المدير التجاري للشركة لـ"المال".



وكانت الشركة قد أكدت من قبل أيضًا؛ أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من السيارات المستعملة بحلول يوليو الماضي، ولم يتم ذلك حتى الآن أيضًا، وقد وعدت الشركة بإنهاء هذه الخطوة، إلى جانب افتتاح صالة للعرض بنهاية أغسطس المقبل أيضًا.



شركات أخرى كانت قد أعلنت عن طرح طرازات كهربائية في مصر لكن هذه الخطوة لم تتم حتى الآن إلا من جانب شركات محدودة للغاية، منها "درشال" التي أعلنت عن طرح سيارة كهربائية تنتمي لفئة السيارات الفان.



وقد رصد خبراء وعاملون بسوق السيارات تحديين رئيسيين يعرقلان الإسراع بتنفيذ خطط طرح وتسويق السيارات الكهربائية في مصر وهما : عدم تدشين البنية التحتية اللازمة لتشغيل وشحن السيارات الكهربائية، وارتفاع أسعار هذه الشريحة من السيارات.



ويقول اللواء رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات، إن مستوى تنفيذ الوعود الخاصة بطرح السيارات الكهربائية وتدشين البنية التحتية اللازمة لشحنها وتشغيلها وصيانتها؛ يعد محدودًا، نظرًا لارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بنظيرتها من السيارات العادية؛ بالإضافة إلى التخوفات الناتجة عن عدم وجود بنية تحتية لشحن هذه السيارات.



وأكد أهمية مشاركة الدولة نفسها في مشروعات تدشين البنية التحتية للسيارات الكهربائية، نظرًا لأن القطاع الخاص قد تهيمن عليه مخاوف من عدم القدرة على استرداد رأس المال في ظل عدم طرح السيارات حتى الآن.



واعتبر أن هذا الإجراء بات ضروريًا في ظل الأهمية المتزايدة للطرازات الكهربائية على مستوى العالم، ومن ثم لا بد أن تواكب مصر هذه التطورات.



وأوضح علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، أن المشكلة الرئيسية التي تعرقل مخططات طرح السيارات الكهربائية هي ارتفاع الأسعار لأنه يصعب إقناع العملاء بالانتقال من السيارات العادية للكهربائية في ظل محورية العامل السعري في حسم القرارات الشرائية الخاصة بالسوق المصرية.



وأضاف أن ذلك يتطلب تقليص الفارق السعري بين السيارات العادية والكهربائية بحيث لا تتجاوز 25% مقابل أكثر من 50% في الوقت الراهن، موضحًا أن نسبة الـ 25% تسهل محاولات إقناع العميل بإمكانية استرداد الفارق عبر ما توفره السيارة من تكاليف التزود بالوقود وخدمات الصيانة.



وأضاف أن البطارية تستحوذ على أكثر من 50% من سعر السيارة؛ ومن ثم فإن العميل قد يكون مطالبًا في حالة شراء سيارة مستعملة لمدة 4 سنوات؛ بشراء بطارية جديدة بعد 4 سنوات أخرى؛ إذا انتهت صلاحية البطارية الموجودة في السيارة؛ بشكل يقلل من جدوى هذه السيارات بالنسبة للمستهلكين.



وأضاف أن السيارات الكهربائية لن تنتشر في مصر سوى بعد تحقيق الشركات العالمية إنتاجًا كبيرًا من هذه السيارات ومن البطاريات ليسهم ذلك في خفض الأسعار؛ لتكون مقبولة في مصر.



وأشار أيضًا إلى ضرورة توافر البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية؛ موضحًا أن بعض الدول قد حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال.



واتفق معه منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات موضحا أن بعض الشركات قد قامت بالفعل بطرح طرازات كهربائية في السوق المحلية؛ لكن الأسعار مرتفعة للغاية مقارنة بالسيارات العادة؛ في وقت تراجعت فيه القدرة الشرائية للمواطنين.



وأضاف أن هذه المستويات المرتفعة من الأسعار تزيد مخاطر شراء هذه السيارات من جانب التجار خشية عدم إقبال العملاء عليها؛ خاصة شريحة السيارات التجارية.











