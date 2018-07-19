القلعة: التقرير النهائي للمستشار المالي المستقل 6.34 جنيه للسهم

القلعة - لوجو جديد



المال - خاص



أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، اليوم الخميس، عن انتهاء المستشار المالي المستقل "آر إس إم مصر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية" من إعداد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة القلعة للاستشارات المالية، وخلصت الدراسة إلى أن القيمة العادلة لسهم شركة القلعة هي 6.34 جنيه للسهم.



وقالت "القلعة" في بيان لها تلقت "المال" نسخة منه، أنه بناء علي طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24 أبريل 2018، قامت شركة القلعة للاستشارات المالية ش.م.م. بتعيين شركة آر إس إم مصر للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة لسعر سهم الشركة.



وأضافت: "قامت شركة آر إس إم مصر بتسليم تقريرها إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 11 يوليو 2018، وبعد تلقي أستفسارات وملاحظات الهيئة علي التقرير بتاريخ 16 يوليو 2018، قامت شركة آر إس إم مصر بتسليم تقريرها المعدل إلي الهيئة العامة للرقابة بتاريخ 19 يوليو 2018 وقد خلصت الدراسة إلى أن القيمة العادلة لسهم شركة القلعة هي 6.34 جنيه للسهم".



وأشارت الشركة إلى أنه طبقاً لقواعد البورصة المصرية تم نشر ملخص الدراسة علي شاشات البورصة وموقعها الإلكتروني، كما تم نشره علي موقع شركة القلعة الإلكتروني http://qalaaholdings.com/.



وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية استئناف التداول على سهم الشركة بدءا من جلسة تداول الأحد المقبل.