توقعات بتراجع البورصة إلى 15160 نقطة

البورصة المصرية

أسماء السيد:



توقعت بحوث "نعيم" أن تواصل البورصة المصرية تراجعاتها خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 15160 نقطة ثم نحو نطاق 14800-14900 نقطة في حالة عدم قدرتها على تجاوز مستوى المقاومة عند 15600 نقطة .



وأوضحت "نعيم" في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها أن المؤشر لو استطاع اختراق منطقة 15600 نقطة قد تمنحه القدرة على الصعود مرة أخرى كحركة تصحيحية نحو 15800 نقطة أو 16000 نقطة .



ونصحت المتعالمين بأن يسلكوا نهجًا انتقائيًا في عملية الاختبار .



وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الخميس، آخر جلسات اﻷسبوع الجاري على تراجع جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي 1% عند 15416 نقطة ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35% عند 753 نقطة .





