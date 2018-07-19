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ثقافة وفنون
تخصيص نسبة من الناتج المحلي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية
الخميس 19 يوليه 2018 04:21 م
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المال خاص
كشف هاشم السيد، عضو مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، أنه سيتم تخصيص نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للصندوق، لدعم موارده المالية في تمويل مشروعات المنح ودعم البحث العلمي.
يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي، على تشكيل مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والذى يرأسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ويضم التشكيل الجديد للمجلس فى عضويته عدداً من العلماء، وممثلى القطاعات الاستثمارية، يتصدرهم الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، والدكتور هاشم السيد الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات المصريين فى الخارج للاستثمار.
و يهدف الصندوق إلى تنمية البحث العلمى، كما يسعى المجلس الى تقديم رؤية جديدة، وأفكار خارج الصندوق للارتقاء بمنظومة البحث العلمى فى مصر، وكذلك العمل على تنمية موارد الصندوق، ودعم البحث العلمى.
وأضاف السيد، في تصريحات لـ "المال" أن مجلس الإدارة الجديد سيجتمع قريبًا لبحث الملفات المتعلقة بعمل الصندوق و تحديد خطة العمل والمشروعات المستهدفة في سبيل الأهداف الموضوعة للصندوق مسبقًا.
وأشار عضو مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، إلى أنه لم يطلع بعد على ميزانية الصندوق للعام المالي الحالي، موضحًا ان ميزانية العام المالي الماضي كانت قد بلغت نحو 300 مليون جنيه، و العام الذي قبله كانت قد سجلت نحو 400 مليون جنيه.
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