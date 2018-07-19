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ثقافة وفنون
مهرجان وهران الجزائرى يكرم شادية
الخميس 19 يوليه 2018 03:19 م
شادية
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شادية
خالد بدر الدين:
قرر مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تكريم الراحلين المخرج الجزائري فاروق بلوفة، والممثلة المصرية شادية خلال الدورة الحادية عشرة خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو الجارى، بمشاركة 30 فيلما في ثلاث مسابقات للفيلم الطويل والقصير والوثائقي.
وقالت إدارة المهرجان في بيان إن مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يقف وككل مرة وقفة عرفان وتقدير لمن قدموا للفن والإبداع وتحتفي الطبعة 11 بصاحب رائعة "نهلة" لبلوفة وشادية التي تملك في رصيدها أكثر من 110 مشاركات في الأفلام إضافة إلى المسلسلات مع أداء مجموعة كبيرة من الأغاني.
وذكرت وكالة رويترز أن بلوفة رحل في أبريل الماضي في فرنسا عن 71 عاما بعد صراع مع المرض، فيما توفيت شادية عن 86 عاما في نوفمبر من العام الماضى .
ومن المنتظر أن تعقد إدارة المهرجان مؤتمرا صحفيا بعد غد السبت للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة وأسماء الأفلام المتنافسة على جائزة "الوهر الذهبي".
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