وزير التعليم العالى: ضرورة تسويق البرامج المتميزة بالجامعات المصرية



المال-خاص



أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمىعلى أهمية تسويق البرامج التعليمية بالجامعات المصرية والمعاهد العالية الخاصة، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع المنظومة التعليمية بفكر تسويقى لإبراز إمكانيات مصر التعليمية، بما يساهم فى جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، وبما يتواكب مع الوسائل الحديثة للتعليم، مؤكدًا أهمية تعريف الطلاب وأولياء الأمور بالبرامج المتميزة غير النمطية.



جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات الدورة الثالثة لمعرض التعليم العالي صباح اليوم، والذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع الوزارة، ويستمر لمدة يومين خلال الفترة من 19 إلى 20 يوليو الحالى، بأرض المعارض بمدينة نصر، وبمشاركة أكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة ومعهداً عاليًا، وبحضور عدد من رؤساء ونواب الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء الكليات، ونخبة مميزة من الأساتذة والعلماء والخبراء والمؤسسـات الفاعلة في مجـال التعـليم العالي.



وخلال جولته التفقدية للمعرض، أكد د. عبد الغفار اهتمام الوزارة بإقامة العديد من المعارض التعليمية سواء داخلياً أو خارجياً للتعرف على البرامج وتقنيات التعليم العالي الجديدة في بلادنا، وكذلك التعرف على أفضل الفرص التي يمكن للطلاب الالتحاق بها، واستعراض أهم المميزات وعوامل الجذب التي تتمتع بها كل من هذه المؤسسات.



وعلى هامش تفقده للمعرض التعليمى أشار الوزير إلى أن الدولة تتجه حاليًا لإنشاء فروع لعدد من الجامعات الدولية المرموقة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو في أي من المدن الجديدة الأخرى؛ بهدف إثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة في حقل التعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية.



وخلال فعاليات المعرض استعرضت الجامعات المصرية والمعاهد العالية الخاصة برامجها الجديدة والمتميزة أمام الطلاب وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق ورغباتهم.



شارك فى فعاليات المعرض أ/ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف العام على المعارض التعليمية، أ/ أحمد جلال مدير عام مؤسسة أخبار اليوم، ود. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المـركزية لشـئون الوافـدين، ود. محمد الطيب معاون الوزير للشئون الفنية.

