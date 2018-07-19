حملة لزراعة 1000 شجرة مثمرة بحي شمال الجيزة

كمال الدالى

المال- خاص



بدأت محافظة الجيزة بالتعاون مع نقابة الزراعيين تنفيذ حملة لزراعة 1000 شجرة مثمرة من الليمون والبرتقال واليوسفى بحى شمال الجيزة وذلك ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لزراعة مليون شجرة مثمرة على مستوى الجمهورية .



وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن الحمله تقام على مرحلتين حيث بدأت المرحلة الاولى اليوم بميدان الكيت كات وشارع المحطة وأمام حديقة مدن آمنه بجوار مسجد سيدى اسماعيل الامبابى وميدان التروللى بمنطقة امبابه.



مشيراً ان المرحلة الثانية تقام بحديقة الجزيرة الوسطى من نفق أحمد عرابى وحتى كوبرى عرابى وسيتم اضافه مناطق اخرى وفقاً للرغبات المقدمة من الاهالى .



وأضاف ان المبادرة فرصه جيدة للتوسع فى زراعة المسطحات الخضراء واضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بالمحافظة .



واكد ان اعمال الزراعة تتم بالتعاون بين الحى المختص ونقابة الزراعيين .