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طاقة
الملا يناقش زيادة استثمارات بتروناس الماليزية بقطاع البترول
الخميس 19 يوليه 2018 02:07 م
طارق الملا 2
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طارق الملا 2
المال- خاص
استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عارف محمود، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية للتكرير والتصنيع، وأنوار طيب، نائب الرئيس التنفيذي للبحث والاستكشاف، وأبو فطري عبد الجليل، الرئيس التنفيذي لبتروناس مصر للعمليات، وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة في مصر والخطط الاستثمارية خلال الفترة القادمة والمشروعات التي يتم تنفيذها في مجال إنتاج الغاز.
وأشار الملا إلى أن التنسيق الكامل مع الشركات العالمية العاملة في مصر وتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول لزيادة الإنتاج والاحتياطيات.
كما تم استعراض برنامج الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة تحديات المستقبل، كما أشار الوزير أيضًا أن خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة ووصولها إلى مستوى 2ر1 مليار دولار كان له أثرًا إيجابي في زيادة الاستثمارات وسرعة تنمية الاكتشافات والدخول في المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات البترولية، مؤكدًا التزام قطاع البترول بالإنتهاء من سداد باقى هذه المستحقات مع نهاية عام 2019.
وأكد الوزير أن تواجد شركة بتروناس في مصر منذ عام 2001 تمثل إضافة لصناعة البترول والغاز لما تمتلكه من تكنولوجيات حديثة متطورة وخبرات متميزة في كافة الأنشطة البترولية والغازية.
وخلال اللقاء استعرض مسئولي بتروناس أنشطة الشركة على المستوى العالمي، وأن مصر في دائرة اهتمامهم خاصة في ظل ما تحقق مؤخرًا من اكتشافات مهمة للغاز الطبيعى ووجود احتمالات بترولية جيدة في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية.
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