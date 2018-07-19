وزير الاتصالات يؤكد أهمية تطوير المؤسسات البريدية‎

المال-خاص

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية تطوير المؤسسات البريدية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتقديم أنماط جديدة من الخدمات، إلى جانب خدماتها البريدية المعتادة من خلال إنشاء منصات التجارة الالكترونية المتكاملة، وإتاحة العديد من الخدمات بما يساهم في تلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الختامية لأعمال الدورة الـ(35) لاجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي استضافتها الهيئة القومية للبريد بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة الإسكندرية.

حضر الجلسة الختامية عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وخالد فودة مدير عام إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الدول العربية، وهاشم الحاج ممثل مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب ممثلي 15 دولة عربية من رؤساء وقيادات الهيئات البريدية العربية.

وخلال كلمته أشار طلعت إلى أن التواصل المباشر للبريد المصرى مع مؤسسات البريد العربية أعضاء اللجنة العربية الدائمة للبريد، وكذلك الاتحادين البريدي الأفريقي الشامل، والاتحاد البريدي المتوسطي؛ يساعد على تعزيز علاقات مصر مع شقيقاتها العربية والأفريقية.

واستعرض الوزير جهود الهيئة القومية للبريد من أجل تطوير منظومة البريد المصري، ورفع كفاءة أداء العاملين به، والتوسع في الخدمات التي يقدمها للمواطنين في ربوع الوطن.

ومن جانبه أوضح عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أن هذا الاجتماع يهدف إلى الوصول لموقف عربي موحد تجاه القضايا محل النقاش، وإقرار سياسات تضمن دعم مصالح المؤسسات البريدية المشاركة في الاتحاد البريدي العالمي خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة التعديلات المقترحة على وثائق الاتحاد التي تضمن استمرار عمله في تلبية تطلعات جميع الادارات النامية والأقل نموًا، كما سيتم اتخاذ بعض القرارات المهمة التي تضمن استمرار عمل الاتحاد بشكل أكثر فاعلية ومنها اتخاذ قرار نهائي بشأن خطة المنتجات المتكاملة وخطة الأجور المتكاملة، واعتماد نظام أكثر عدالة في تمثيل البلدان بمجلسي الادارة والاستثمار البريدي للاتحاد، واعتماد نظام مساهمة جديد يضمن استمرارية عمل الاتحاد في ظل العجز في ميزانيته، وبحث الآليات المناسبة لتمويل صندوق المعاشات الخاص بموظفي الاتحاد البريدي العالمي.





وتترأس مصر أعمال هذا الاجتماع باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الاتصالات العرب. ويعد استضافة البريد المصري لاجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد تأكيدًا على ريادة مصر على المستويين الاقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كل المستويات ودورها الحيوي في توحيد الموقف البريدي العربى.

ويتناول الاجتماع فى دورته الحالية مناقشة الموقف العربي تجاه عدد من القضايا البريدية الدولية تمهيداً لتوحيد الرؤى وتكوين موقف عربي تجاهها قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي المهم بأديس ابابا سبتمبر المقبل.











