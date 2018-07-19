EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
أسعار العملات اليوم الخميس 19 يوليو
الخميس 19 يوليه 2018 12:22 م
الدولار وجني ثمار الإصلاح
أخر الأخبار
الدولار وجني ثمار الإصلاح
المال- خاص
تقدم بوابة "المال نيوز" أسعار صرف العملات في مصر، مقابل الجنيه، اليوم الخميس الموافق 19 - 7 - 2018، بحسب البنك الأهلي المصري.
وبلغ سعر اليورو في البنك اليوم 20.62 للشراء ليرتفع إلى 20.85 جنيه للبيع، أما العملة الأولى على مستوى التبادل التجاري فقد بلغ سعر شراء الدولار 17.78 ليرتفع إلى 17.88 للبيع مقابل الجنيه المصري، ليستقر بذلك سعر الورقة الخضراء في البنك الأهلي منذ عدة أيام متتالية.
ويمكن متابعة أسعار صرف باقي العملات عبر الجدول التالي.:
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا