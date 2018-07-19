أسعار العملات اليوم الخميس 19 يوليو

المال- خاص



تقدم بوابة "المال نيوز" أسعار صرف العملات في مصر، مقابل الجنيه، اليوم الخميس الموافق 19 - 7 - 2018، بحسب البنك الأهلي المصري.



وبلغ سعر اليورو في البنك اليوم 20.62 للشراء ليرتفع إلى 20.85 جنيه للبيع، أما العملة الأولى على مستوى التبادل التجاري فقد بلغ سعر شراء الدولار 17.78 ليرتفع إلى 17.88 للبيع مقابل الجنيه المصري، ليستقر بذلك سعر الورقة الخضراء في البنك الأهلي منذ عدة أيام متتالية.



ويمكن متابعة أسعار صرف باقي العملات عبر الجدول التالي.:

