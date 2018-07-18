مسؤول بريطاني عسكري يزور مصر لتعزيز العلاقات

جون كاسن





المال خاص



يقوم الفريق جون لوريمر، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بزيارة إلى مصر وذلك في إطار تعزيز الشراكة العسكرية الاستراتيجية بين البلدين،وفق بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية في القاهرة



وخلال الزيارة، يلتقي الفريق لوريمر بنظرائه المصريين وهم: الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية المصرية؛ اللواء أح / طارق سعد زغلول، رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة المصرية؛ اللواء أح / ناصر محمد إبراهيم العاصي، رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة المصرية؛ اللواء أح / محمد فرج الشحات، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك لمناقشة التحديات والتهديدات المشتركة وتأكيد إلتزام المملكة المتحدة بتحقيق الأمن في المنطقة.



ولقد تنامى التعاون العسكري بين مصر والمملكة المتحدة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تعمل المملكة المتحدة ومصر على توطيد تعاونهما لمجابهة تهديد الإرهاب المشترك.



وجاءت زيارة كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد نجاح التدريب العسكري المشترك الأسبوع الماضي خلال زيارة السفينة HMS Argyll التابعة للبحرية الملكية البريطانية.



وصرح كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلًا: إن "مصر بلد ذو أهمية استراتيجية وجوهرية في المنطقة، وإن أمان مصر من أمان بريطانيا. ونحن نعلم مدى أهمية اتحادنا معًا في وجه التهديدات المشتركة لأمننا، وزيارتي هذا الأسبوع تمثل فرصة مهمة لاستكشاف المزيد بشأن التعاون الدفاعي."



كما صرح السفير البريطاني في مصر، جون كاسن، قائلًا: "نحن نعلم أنه بالعمل سويًا سوف تتمكن المملكة المتحدة ومصر من مواجهة تهديد الإرهاب المشترك"



وأضاف أن "أمن مصر يعني أمننا، ولن نترك مصر تقف وحدها ضد الإرهاب. وبنجاح التدريب العسكري الأخير وإجراء تلك الزيارة رفيعة المستوى حاليا، نفتح بذلك صفحة جديدة في تعاوننا الدفاعي وصفحة جديدة في تحسين أمن واستقرار مصر والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط."

